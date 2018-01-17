Dünya liderleri, bu yılki Dünya Ekonomik Forumu – Davos toplantısında “Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak” konusunu konuşacak.

Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı bu yıl 23 – 26 Ocak tarihlerinde İsviçre Alpleri’ndeki Davos kasabasında 70 devlet başkanı ve hükümet liderinin katılımıyla gerçekleşecek.

Açılış konuşmasını Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin yapacağı forumun bu yılki teması “Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak” olarak belirlendi.

Dünya Ekonomik Forumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak Çarşamba günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuşacak ve 26 Ocak Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump kapanış konuşması yapacak.

100’den fazla ülkenin iş dünyasından, uluslararası örgütlerden, sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerden, medyadan ve sanat dünyasından 2 bin 500’ün üzerinde liderin katılacağı forum öncesi gerçekleştirilecek Davos Kristal Ödülleri’nde ünlü aktris Cate Blanchett, şarkıcı Elton John ve Bollywood aktörü Shah Rukh Khan da sahne alacak.

Açıklamaya göre, Forum boyunca 400’den fazla oturumun gerçekleşeceği zirvede, liderlerin bugünün siyasi, ekonomik ve toplumsal zorluklarına ortak bir çözüm bulması amaçlanıyor.