Dart'ın Messi'si

Ümit Uygunsözlü, İngiliz Dart Organizasyonu (BDO) tarafından dünyanın prestijli organizasyonlarından olan Dünya (World) Trophy’e davet edilen ilk Türk sporcu oldu.

Katıldığı şampiyonalarda gösterdiği üstün başarılarla dünyanın en iyi 32 sporcusu arasına giren Uygunsözlü, 26-29 Mayıs 2017 tarihinde Galler’in Başkenti Cardiff’te yapılacak olan Dünya Trophy’de ülkemizi temsil edecek. 1986 Adana doğumlu Dart sporcusu Ümit Uygunsözlü, Dart sporuna 2011 yılında başladı ve Türkiye’yi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok müsabakada temsil etti.

Ümit Uygunsözlü’nün bugüne kadar elde ettiği başarılar şöyle:

2014 Turkish Open 3’üncülüğü

2015 BDO Malta Open – Bu turnuvada 2011 Dünya Şampiyonu John Boy Walton’u yenen Uygunsözlü, turnuvayı kazanan ve maçı canlı olarak yayınlanan ilk Türk sporcu oldu.

2015 Akdeniz Şampiyonası 1’incisi

2016 Turkish Classic Winner’s 1’incisi

2016 Turkish Master’s Open 3’üncüsü ve 2016 Macar Open 3’üncüsü

Türkiye Şampiyonası Ayakları’nda ise sayısız birincilikleri olan Uygunsözlü, bu başarılar nedeniyle 2017 BDO Doğu Avrupa sıralamasında birinci sıraya yerleşti.

Doğu Avrupa’nın zirvesine yerleşen ilk türk Milli sporcu olan Ümit, bu başarısı sayesinde British Darts Organisation’u Dünya sıralamasında en iyi 32 sporcunun davetle edildiği 26 – 29 Mayıs 2017 tarihlerinde Galler’in başkenti Cardiff’te gerçekleştirilecek olan BDO World Trophy’de ülkemizi temsil edecek.

LİDERLİĞİMİ KORUYACAĞIM”

BDO World Trophy’de yarışacak olan ilk Türk olma ünvanını elde eden Ümit Uygunsözlü, ”Yıl sonuna kadar toplayacağı puanlarla; BDO Doğu Avrupa liderliğini korumayı ve 2018 yılında düzenlenecek olan Lakeside BDO’nun bir numaralı dart organizasyonun da liderliğimi korumak istiyorum” dedi.

Türkiye adına ilkleri gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirten Uygunsözlü, “Dartın olimpik bir spor olmamasına ülkemizde bulduğu destekle çok hızlı bir yükselişe geçti.

Birgün Dart sporu da olimpik olacak ve o gün ülkem adına orada olacağım. Dünyanın en iyi 32 sporcusu arasında olmak beni çok mutlu etti. Ülkemizde çok yaygınlaşan bu sporun en büyük destekçisi olan federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. 2017 ulke olarak tüm branşlarda çok büyük bir çıkış içerisindeyiz. İnşallah bu başarılar olimpiyatlara yansıyacaktır” diye konuştu.

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