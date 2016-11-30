Dario Moreno Sanat Evi açılıyor

KONAK Belediyesi’nin İzmir’in Karataş Semti’nde restore ederek dünyaca ünlü İzmirli sanatçı Dario Moreno’nun adını verdiği ‘Karataş Dario Moreno Sanat Merkezi’ sanatçının ölüm yıldönümü olan 1 Aralık’ta hizmete açılacak.

Tarihi Asansör’ün de bulunduğu ve Moreno’nun adını taşıyan sokağın hemen girişindeki üç katlı binada faaliyet gösterecek olan sanat merkezi, çocuklara ve gençlere çeşitli sanat kurslarının verildiği, kent kültürünün yaşatıldığı bir mekan olacak.

Konak Belediyesi’nin sanat merkezi olarak İzmir’e kazandırdığı bina, üç ay gibi kısa bir sürede harabe görünümünden, yapılan tadilatla kurtarılarak, tepeden tırnağa yenilendi. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yürütülen yenileme çalışmaları ile teras katıyla birlikte toplam 442 metrekare alana sahip bina ışıl ışıl hale geldi. Tarihi Asansör’e komşu da olan binanın tadilat çalışmaları sırasında Dario Moreno Sokağı da elden geçirildi. Sokağın zemin taşları ve aydınlatma lambaları yeniledi. Sokağın girişinde bulunan Dario Moreno ve Cezayir kökenli Fransız müzisyen Enrico Macias’ın heykellerine de bakım yapıldı. Tadilat ve bakım çalışmaları sayesinde Dario Moreno Sokağı ve Sanat Merkezi göz doldurdu.

AÇILIŞLA ANILACAK

Dairo Moreno Sanat Merkezi’nin ve aynı zamanda yenilenen sokağın açılışı 1 Aralık Perşembe günü saat 17.00’de, Dario Moreno’nun ölümünün 48. yılında düzenlenecek anma etkinliğiyle yapılacak. Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde her yıl olduğu gibi bu yıl da İZSEV, İzmir Musevi Cemaati ve Dario Moreno Dostları’nın katkılarıyla gerçekleşecek törende Dario Moreno müzik ve dansla anılacak.

SANAT KURSLARI VERİLECEK

İzmirlilerin katılımıyla yapılacak törenle hizmete açılacak merkezde çocuklar ve gençlere yönelik çeşitli sanat dallarında kurslar verilecek. Yeni görünümüyle Karataş’a yeni bir soluk getiren sanat merkezi İzmir’in önemli değerlerinden biri olan Dario Moreno’nun adıyla gelecek kuşaklara rehber olacak ve Karataş’ta bundan böyle müziğin ve dansın ritmi yükselecek. Dans, ritim ve eğitici kursların verileceği Sanat Merkezi’nin giriş katında da Konak Belediyesi’nin semt merkezlerinde kurs gören kadınların el emeği ürünleri satışa sunulacak. Tarihi Asansör’ün de bulunduğu sokağa ziyarete gelenler bu ürünleri alarak, Konaklı kadınlara destek olacak. Dario Moreno’nun İzmir için önemli bir değer olduğunu söyleyen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, “Müziği ile güzel İzmir’imizi dünyaya taşıyan sevgili hemşehrimiz Dario Moreno’nun anısını yaşattığımız sanat merkezimizi hizmete açmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde tüm hemşehrilerimizi açılışımıza bekliyoruz” dedi.

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