Darbeyi bırakıp Gültan Kışanak’ı tartıştılar

15 Temmuz askeri darbe girişimini araştırmak üzere kurulan “FETÖ” Komisyonu’nda, AK Partilerle HDP’liler arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak tartışması yaşandı.

Komisyona gelen çok sayıda HDP milletvekili, Komisyon Başkanı Reşat Petek’i suçlayarak, Kışanak’ın Komisyondaki sunumunun ardından gözaltına alındığını belirterek, “Dün burada dinlediğiniz Gültan Kışanak’ı aldırdınız. Gözaltı talimatı verdirdiniz” tepkisini gösterdi.

15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Reşat Petek Başkanlığı’nda toplandı. Komisyon Gazeteci Yazar Hüseyin Gülerce’yi dinlemek üzere toplandı. Toplantı, HDP’lilerin Gülten Kışanak’ın gözaltına alınması ile ilgili suçlamalarıyla başladı.

Komisyona gelen çok sayıda HDP milletvekili, Kışanak’ın Komisyondaki sunumunun ardından gözaltına alındığını hatırlatarak, “Dün burada dinlediğiniz Gültan Kışanak’ı aldırdınız. Gözaltı talimatı verdirdiniz” tepkisini gösterdi. Komisyon üyesi HDP’li Mithat Sancar, Kışanak ile ilgili konuşmak için söz istedi. Ancak Petek ise İçtüzüğü hatırlatarak gündem dışı söz veremeyeceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından HDP’liler Reşat Petek’in üzerine yürüyerek, “Siz talimat verdiniz. Bu komisyon talimat verdi. Bir belediye başkanı buradan çıkınca gözaltına alındı. Bu komisyon darbeleri araştırmak için değil meşrulaştırmak için kullanılıyor. Meclise darbe yapıyorsunuz. Siz darbecisiniz” dediler. Tartışmalar bir süre devam ettikten sonra HDP’liler toplu halde komisyon salonunu terk ettiler. Toplantıya ara veren Komisyon Başkanı Reşat Petek bir basın açıklaması yaptı.

HDP’lilerin suçlamalarını reddedenn Reşat Petek, “Bu sabah toplantımızın açılış saatinde çok sayıda HDP milletvekili salonda yerini alarak hemen söz isteme talebi oldu. Bir gün önce komisyon olarak zaman yetmediği için Hüseyin Gülerce’yi dinlemeye karar vermiştik. Komisyon olarak birlikte karar verdik. Bu sabah bir provokasyonla karşı karşıya kaldık” dedi.

HDP’lilerin şahsına ve komisyon üyelerine hakaret içeren iftira içeren sözcüklerin sarf edildiğini söylediler. Reşat Petek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“HDP’liler, ‘Gültan Kışanak’ın gözaltına alınma talimatını siz verdiniz’ diyerek bir iftira atıldı. Dün komisyonumuzda Gültan Kışanak dinlendi. Detaylı bir şekilde kendisinin bilgisine başvuruldu. Bizim komisyon toplantısı devam ederken, Diyarbakır’da PKK terör örgütü ile ilgili gözaltı işlemlerinin devam ettiğini bizim toplantı bittikten sonra öğrendik. Bugünkü provokasyon hareketlerini kınıyorum. HDP’li komisyon üyelerini ve milletvekillerini tahrikar tutumlarını kınıyorum. Çalışmalarımızın engellenmesine müsaade etmeyiz. Anayasa içtüzük kuralları vardır. Çalışmalarımızı yürüteceğiz.”

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