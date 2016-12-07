Darbecilerin bürokrasi şansı

Atina’daki temyiz mahkemesinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan sekiz darbeci askerler konusunda verdiği kararların ardından “son sözü” Yüksek Mahkeme’nin söyleyeceğine dikkat çekiliyor.

Kathimerini gazetesi, temyiz mahkemesinin darbeci askerlerin üçünün iadesine karşı çıkarken diğer üçünün Türkiye’ye geri gönderilmesini onaylamasından sonra temyiz başvurularının, nihai karar verecek olan Yüksek Mahkeme tarafından sekiz gün içinde inceleneceğini belirtti.

Kathimerini gazetesi, “Türk subaylarının iadesine ilişkin davalar Yüksek Mahkeme’ye doğru” başlığı ile verdiği haberde Salı günü Türkiye’ye iadesi kabul edilen üç askerin kararı temyiz ettiklerine dikkat çekti.

Bu arada, Pazartesi günü aynı mahkemenin diğer üç askerin iadesini reddetmesi üzerine savcılığın kararına itiraz ettiğini de kaydetti. Habere şöyle devam edildi:

“Nihai karar, Yunan yasalara göre altı subayın temyiz başvurularını sekiz gün içinde inceleyecek olan Yüksek Mahkeme’ye ait. Temyiz başvuruları sonuçlanıncaya kadar altı kişi gözaltında kalacak.

Geri kalan iki Türk subayın kaderi ise, önümüzdeki birkaç gün içinde kararlaştırılacak.

Gazete, Yunanistan’a kaçan darbeci subaylarının iltica başvurularının ise Eylül ayında Yunan makamlarınca reddedildiğini anımsattığı haberinde “Salı günü Atina Temyiz Mahkemesi yargıçları, Ankara’nın (üç darbeci askerin) öldürme girişiminde yer aldıkları iddiasını reddetti ancak darbeye katıldıklarını ve iddia edilen eylemlerle Türk Parlamentosu’nun bir oturumunu engelledikleri ve askeri bir helikoptere el koydukları suçlamalarını kabul ederek iadelerini onayladı” diye yazdı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...