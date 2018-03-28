İzmir’in Çiğli ilçesindeki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 3 yıl önce, eğitim uçaklarına sabotaj iddiaları üzerine hangarlara kamera takmakla görevlendirilen Astsubay Üstçavuş Gökhan Yıldırım’ın 4 metre yükseklikten düşerek şehit olmasının ardından, acılı ailenin, sorumluların yargılanması için yaptığı başvuru reddedildi.

Askeri yargının kaldırılmasından sonra yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminin etkin isimlerinden olan ve tutuklanan, dönemin üs komutanı hava tümgeneral Kubilay Selçuk ile tutuksuz olan eski tabur komutanı Aytuğ Denk hakkında, ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan dava açıldı.

Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda, eğitimde kullanılan uçaklara yönelik sabotaj olduğu iddiaları üzerine hangarlara kamera sistemi kurulmasına karar verildi. Bu sistemin kurulumu için, uzmanlardan yararlanmak yerine, o sırada muhabere bölümünde görev yapan Astsubay Üstçavuş Gökhan Yıldırım (25) görevlendirildi. Astsubay Üstçavuş Gökhan Yıldırım, 27 Şubat 2015 tarihinde uçak paraşütlerinin konulduğu hangarda güvenlik kamerası sistemini kurduğu sırada, 4 metre yükseklikten düşüp, ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit astsubay, memleketi Manisa’nın Soma ilçesinde toprağa verildi.

ASKERİ SAVCILIK SORUŞTURMAYI KAPATTI

Acı olaydan sonra şehit astsubayın ailesi, çocuklarının ihmal kurbanı olduğu gerekçesiyle soruşturma talebinde bulundu. Ancak ailenin soruşturma istekleri, her seferinde hem askeri savcılık, hem de 15 Temmuz darbe teşebbüsünün etkili isimlerinden, dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse tarafından reddedildi. Askeri yargının kaldırılmasından sonra aile bir kez daha çocuklarının ölümünde sorumluluğu bulunan kişilerin yargılanması için soruşturma talebinde bulundu.

FETÖ’CÜ GENERALE UZANDI

Konuyu araştıran Cumhuriyet savcısının elde ettiği deliller ve bilirkişi raporu, olayın olduğu tarihte üs komutanı, 15 Temmuz darbe girişiminin etkin isimlerinden olan tutuklu eski hava tümgeneral Kubilay Selçuk ile tabur komutanı tutuksuz Aytuğ Denk’e uzandı. Olayda eski tümgeneral Kubilay Selçuk asli kusurlu, Aytuğ Denk ise tali kusurlu bulundu. Kusurlu bulunan her iki sanık hakkında, ‘Taksirle ölüme neden olmak’ suçundan dava açıldı. Sanıkların önümüzde günlerde hakim karısına çıkacağı belirtildi.

Aile adına verdiği mücadele ile dava açılmasını sağlayan Avukat Mehmet Erkan Akkuş, “Askeri yargının kapatılması için 20 yılı aşkın uzun soluklu bir mücadele verdik. Bu uğurda mazlum astsubaylar, uzman çavuşlar kimi zaman mesleklerinden atılarak, kimi zaman da bizim gibi askeri cezaevinde özgürlüğünden mahrum bırakılarak çok ağır bedeller ödedi. Askeri yargının kapatılmasından sonra Türk Milleti adına karar veren hakimler ve savcılar, şehit Gökhan Yıldırım’ın vefatının sorumlusu FETÖ’cü generalden hesap soracak. Bizim ısrarlı başvurularımızı, dönemin Genelkurmay Adli müşaviri Muharrem Köse ve ekibi ısrarla reddediyordu” dedi.