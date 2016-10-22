Darbe girişimi ve uzun tatil inşaat malzemeleri üretimini düşürdü  

Eylül ayındaki uzun bayram tatili inşaat malzemeleri sanayisini de olumsuz etkiledi.

İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği’nin hazırladığı İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’ne göre, Eylül ayında yüzde 2.1 gerileme görüldü.

Endekse göre, darbe girişimi sonrasında oluşan koşulların olumsuz etkileri Ağustos ayında azaldı ve Ağustos tüm endekslerde toparlanma ayı oldu.

Eylül ayında da uzun bayram tatiliyle faaliyet gösterilen gün sayısının azalmasının yanı sıra kredi notunun düşürülmesi gibi ekonomik ve Suriye ile Irak gibi jeopolitik gelişmeler faaliyetleri, güveni ve beklentileri olumsuz etkiledi ve Bileşik Endeks Eylül ayında bir önceki aya göre 2.1 puan düştü.

Düşüşte daha çok faaliyetlerdeki gerileme etkili oldu. Güven ve beklentilerde gerilemeler ise daha sınırlı yaşanmasına rağmen Bileşik Endeksi oluşturan üç alt endekste de düşüş yaşandı.

İç satışlardaki, üretimdeki ve cirolardaki düşüş ile gerileme yaşandı

Eylül ayında tüm faaliyetlerde gerileme yaşandı. Yurtiçi satışlarda Eylül ayında bir önceki aya göre hızlı bir düşüş olurken, ihracat Eylül ayında göreceli daha sınırlı bir gerileme gösterdi. Üretimde özellikle iç satışlardaki düşüşe bağlı kuvvetli bir gerileme yaşandı.

Faaliyetlerdeki düşüş ile cirolarda da gerileme ortaya çıkarken, darbe girişimi sonrasında Ağustos ayında yaşanan hızlı toparlanma Eylül ayında tersine döndü ve faaliyetler zayıfladı.

Güven Endeksinde ve seviyesinde gerileme

Eylül ayında güven unsurları yeniden zayıfladı ve güven endeksi de 1.3 puan düştü.

Türkiye ekonomisinin genel gidişatına ilişkin güven zayıf kalırken, inşaat sektörüne ve inşaat malzemeleri sanayine yönelik güven ise sınırlı ölçüde geriledi. Yurtiçi pazarlarına yönelik güven Eylül ayında zayıfladı. İhracat pazarlarına yönelik güvende ise sınırlı bir kayıp oldu.

Faaliyetlerdeki düşüş beklentileri de etkiledi

Beklenti Endeksi sınırlı ölçüde geriledi. Özellikle iç pazar siparişleri halen zayıf kaldı. Faaliyetlerde görülen gerileme ve sınırlı güven kaybı ile birlikte beklentiler de olumsuz etkilendi. Beklenti endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre 1.1 puan düştü. Beklenti endeksi geçen yılın aynı dönemine göre ise 0.7 puan yükseldi.

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