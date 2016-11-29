Darbe gecesi askerleri durduran komisere terfi

İZMİR’de, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Valiliği kuşatmak üzere Urla Menteş’teki askeri kamptan yola çıkan 500’e yakın Kara Harp Okulu öğrencisi ile 200 civarındaki askerin önünü kesen; darbecilerin başındaki Kurmay Albay Enver Topal’a, “Tabancamda 13 mermi var.

Biri de sana nasip olur” sözleriyle kahramanca direnip dönmeleri sağlayan Komiser Bekir Önsal, terfi alıp başkomiser oldu.

FETÖ üyesi polislerin engellemeleri sonucu devreleri müdür olmasına rağmen o komiser rütbesinde bekletilen Bekir Önsal, toplanan polis şurasındaki kararla 9 yıl sonra bir üst rütbeye terfi ettirilip başkomiser oldu.

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz’daki darbe girişiminden bir gün önce, İzmir için kuşatma planları yaptıkları ortaya çıktı. Buna göre İzmir’in Urla İlçesindeki Menteş Kampı’na darbeden bir gün önce getirilen 500’e yakın Kara Harp Okulu öğrencisi ile 200’e yakın asker, o gece İzmir Valiliği’ni kuşatmak için kent merkezine doğru yola çıkarıldı. Bu durumu haber alan Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede önlem alıp, askeri konvoyu Urla İskele Mevkii’nde durdurdu.

“SEN NE CESUR ÇIKTIN KOMİSER” SÖZÜNE ŞEHİTLİK YANITI

Tatbikat olduğu söylenip kamptan çıkarılan ve 5’er şarjör dolusu mermi dağıtılan, silahlı askeri öğrenciler ve askerler ile başlarındaki subayların İzmir Valiliği’ni kuşatma amacında olduklarını öğrenen az sayıdaki polis, kararlı bir tutum sergiledi.

Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri, askeri konvoyun geçmesine izin vermedi, geri dönmeleri istendi. Aracından inen Kurmay Albay Enver Topal, tatbikata gittiklerini söyleyip polislerden yolu açmalarını istedi. Buna karşılık polisin kendilerinde böyle bir bilgi bulunmadığını belirterek izin vermemesi üzerine, darbeci askerler ile onlara direnen polisler arasında kısa bir gerginlik yaşandı.

Harbiyeli askerlere emir komuta eden Kurmay Albay Enver Topal, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerin başındaki Komiser Bekir Önsal’a, “Sen ne cesur çıktın komiser! Bizi belindeki o tabancayla mı durduracaksın?” diyerek, İzmir yönüne gitmek için ısrarını sürdürdü. Bu gelişme üzerine beylik tabancasını çeken, yanında az sayıda polis memuru bulunan Komiser Bekir Önsal, darbeci Albay’a “Benim de ailemde şehitlerim var. Gerekirse ben de şehit olurum. Ailem de bundan onur duyar. Tabancamda 13 mermi var. Biri de sana nasip olur” diyerek kararlılığını gösterdi. Komiser Bekir Önsal ve diğer polislerin bu kararlı duruşu sonrasında, askeri konvoy geri dönmek zorunda kaldı.

Darbe girişiminin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, kalkışmanın Menteş Kampı ayağını yönettiği iddiasıyla gözaltına alınan Kurmay Albay Enver Topal ile Kurmay Yarbay Akif Açıkgöz o günlerde tutuklandı. Harp okulu öğrencilerine yönelik de soruşturma başlatıldı.

FETÖ MAĞDURUYDU, 9 YIL SONRA TERFİ ETTİ

Emrindeki polislerle, silahlı 700’e yakın Kara Harp Okulu öğrencisi ve askerlere kahramanca direnen, İzmir’i kanlı olaylardan kurtaran komiser Bekir Önsal’ın da, meslek yaşamı boyunca FETÖ/PDY mağduru olduğu ortaya çıktı.

Devreleri şube müdürü rütbesinde olan Komiser Bekir Önsal, komiser olduktan sonra FETÖ üyesi emniyet yetkililerinin gösterdiği çeşitli gerekçe ve soruşturmalarla terfi ettirilmedi. 9 yıldır aynı rütbede bekletilen, kendisinin alt devresinde olan kişilerin talimatlarına göre hareket etmek zorunda bırakılan Bekir Önsal’ın beklediği müjde, polis şurasından çıktı. Darbe girişiminden sonra terfilere karar veren polis şurası, kahraman komiser Bekir Önsal’ı, başkomiserliğe terfi ettirdi.

FETÖ’cülerin 9 yıldır mağdur ettiği Komiser Bekir Önsal, terfi etmenin mutluluğunu ailesi ve meslektaşlarıyla paylaştı.

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