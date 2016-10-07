Darbe gayrimenkul piyasasını da vurdu

HAFTANIN RÖPORTAJI

Ekonomide belirsizlik yaratan her siyasi gelişme ekonomik kararları etkiliyor.

Gayrimenkul sektöründe uzun zamandır, sektörün amiral gemilerinden bir marka olan Remax’ın başarılı brokerlarından Canan Küçüksözen ile gayrimenkul sektörü ile ilgili mevcut durum, gelişmeler ve beklentiler hakkında, bir söyleşi yaptık.

S.Ö. Sayın KÜÇÜKSÖZEN, öncelikle gayrimenkul sektöründe neler oluyor?

C.K. Gayrimenkul sektörünü ekonominin genelinden ayrı düşünmek pek mümkün değil. Özellikle birincil piyasa dediğimiz ilk satışlar, ekonomide genel durumla çok alakalı. Diğer bir ifade ile ekonominin beklentiler doğrultusunda büyüdüğü, faiz oranlarının düşük seyrettiği dönemlerde gayrimenkul satışları da hem ticari gayrimenkul de hem de konutlarda önemli ölçüde artıyor.

Bu açıdan değerlendirdiğimizde, özellikle lanet darbe girişiminin yaşandığı Temmuz ayında gayrimenkul satışlarında önemli bir azalma gözlemliyoruz.

Bu dönemde bayram tatilinin ve darbe girişimi nedeniyle bozulan risk algısının da etkisiyle konut satışları %15,8 azaldı. Ağustos ayında ise % 1,2 oranında bir artış söz konusu.

Türkiye İş Bankası’nın “Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler” adlı yayınında bu verileri görmek mümkün. (Ekim 2016, s.6).

S.Ö. Siyasi Gelişmeler, ekonomik gelişmeler kadar etkili oluyor diyebilir miyiz?

C.K. Bir ekonomideki kişi ve kurumları esas itibariyle ekonomik gelişmeler ilgilendirir. Ancak, ekonomide belirsizlik yaratan her siyasi gelişme de ekonomik kararları etkiler. Örneğin seçim öncesi hangi partinin iktidara geleceği çok kesin tahmin edilemiyorsa, gayrimenkul sektöründe satışlar azalır, insanlar nakitte kalmayı tercih eder. Yaşadığımız darbe girişimi ülkedeki belirsizliği çok kısa süre için de olsa artırmış, bu da gayrimenkul satışlarını önemli ölçüde düşürmüştür. Çok şükür ki, bu olumsuz etki kısa sürede atlatılmış, Ağustos ayında az da olsa satışlarda bir artış olmuştur.

S.Ö. Gayrimenkul satışlarını etkileyen en önemli faktörler nelerdir?

C.K. En önemli faktör ihtiyaç. Konut ya da işyerine ihtiyacınız varsa, satın alır veya kiralarsınız. Bu da gayrimenkul sektöründe hareket yaratır, her bir hareket de yeni hareketleri besler.

İkinci önemli faktör, ekonomik konjonktür. Yani ekonomi büyüme döneminde ise, enflasyon ve faizler de düşükse, hem gayrimenkul satışları artar, hem de fiyatlar yükselir. Fiyat artışlarının bir balon oluşturacak şekilde devam etmesi ise bir kriz habercisi olabilir.

Ekonomide siyasi veya ekonomik durumdan kaynaklanan belirsizlikler de diğer bir faktör.

Özellikle gayrimenkul yatırımcıları belirsizliğin arttığı, döviz fiyatlarındaki dalgalanmanın yükseldiği dönemlerde gayrimenkul alım-satım kararlarını erteler. Dövizde, nakitte kalmayı tercih eder.

Gayrimenkul satışlarını etkileyen diğer bir faktör ise lokasyonudur. Lokasyon satar (kötü lokasyon satmaz veya fiyat düşüşüne neden olur).

S.Ö. Sektöre yönelik, 2017 yılına ilişkin beklentileriniz nelerdir?

C.K. Suriye krizi sürecinde Rusya ile yaşanan ve turizm sektörümüzü olumsuz etkileyen durum özellikle ticari gayrimenkulde satış eğilimi artırmış ve fiyatlarda düşüşleri beraberinde getirmiştir. Lanet darbe girişimi çok kısa sürede atlatılsa da bu kötü konjonktürü daha da kötü bir noktaya çekmiştir.

Rusya ile ilişkilerin normale dönmeye başlaması olumlu bir gelişme, ancak 2016 turizm sezonunda uğranılan kaybın-zararın telafisi zaman alacak gibi görünüyor.

Darbe girişiminin yarattığı işten çıkarmalar ve mal varlıklarının hazineye devri degayrimenkul satışarını artıracak bir gelişme.

Bunlar ile beraber, hem ticari gayrimenkulde hem de konut arzındaki henüz eritilemeyen fazlalık dikkate alındığında, 2017 yılında satış ağırlıklı bir piyasa bekliyorum.

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