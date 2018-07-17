Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Danıştay Üyeliklerine atanan isimler belli oldu. Cumhurbaşkanlığı’ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Danıştay Üyeliklerine atanan isimler belli oldu. Cumhurbaşkanlığı’ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155’inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddeleri gereğince, Danıştay Üyeliklerine;

– (Mülga) Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman MADAN’ı,

– (Mülga) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat ALTUĞ’u,

– Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye FIRAT CİVELEK’i,

– (Mülga) Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe KAYCIOĞLU’nu, seçmişlerdir.”