Damak tadına vecd ile dokunuş

Bu hafta sizlere bir yemek kitabından söz edeceğim; durun hemen kâğıt kaleme sarılmayın, yemek tarifi verecek değilim; zaten kitapta da “şundan şu kadar ölçü, kısık ateşte…” gibi yemek tarifi yok. Bir yemek kültürü kitabı bu.

Hititlerden Osmanlılardan yemek kültürünün yansımaları da var kitapta, milattan binlerce yıl öncesinden dünyanın ilk yemek tarifi de: “Et suyu: Ete gerek vardı. Eti suyun içine koy, doğranmış pırasa ve sarımsak ilave et.” Anadolu topraklarında bulunan bir yazıttaydı tabii bu tarif. Hitit Kralı’nın, “İnsanlara boyun eğerek hizmet edeceksiniz. Ekmek ve şarap, etli çorba ve bulgur verdikleri törenlere katılınız” vasiyeti de çok şey anlatıyor.

Zaman zaman bir öyküden, romandan alıntılar ve şiirlerden dizeler çıkıyor karşımıza kitapta. Özellikle “Kurtuluş Savaşı ve Karavana” başlıklı bölümü okumaya başlarken Ceyhun Atuf Kansu’nun “Yaktılar kutsal köy ocağını / Çalı dumanı kokan / Çorba pişirdiler askere: / Yağsız az ve yenmez / Kısadır kuzey sırtlarına yaylaların molası / Köseaptal köyünün kuzey sırtlarına / Doğru / Çıktılar yürüyüşe” dizeleri ile bu bölümde anlatılanlar, kalplerimizde derin duygulanışlar yaşatıyor.

Sizi daha fazla merakta bırakmayacağım. Bu eşsiz kitabın adı “Damak Tadının İzinde Tarih ve Sanat Yolculuğu.” Yazarı da duayen gazetecilerden Vecdi Seviğ. Vecdi Ağabey, aynı zamanda benim gazetecilik yaşamımın kilometre taşlarından biridir. Anadolu Ajansı’nda Ekonomi Haberleri Müdürü iken tanıdım. AA’nın Haber-Yayın Müdürlüğü’nü de yaptı. AA’nın, haberlerinde bilgisayar kullanmaya başlamasında Genel Müdür rahmetli Hüsamettin Çelebi ile öncülük etti. Cumhuriyet gazetesinin Ankara Temsilciliği’ni yürüttü. Ve önemli bir özelliği gurmelere parmak ısırtacak kadar güzel yemek de yapması. Bence kendisi de bir gurme…

Kitabın tanıtım yazısına da bir göz atalım: “Alışılmadık bir yemek kültürü kitabı. Damak Tadının İzinde Tarih ve Sanat Yolculuğu, Mülkiye kökenli gazeteci Vecdi Seviğ’in mutfak, yemek ve yemek kültürleri üzerine yaptığı geniş kapsamlı araştırmalar sonucu ortaya çıkmış sıra dışı bir eser. Yemeği şiirle, edebi tanıklıklarla yoğuran; tarihi anekdotlarla, kültürel ve tarihi bilgilerle zenginleştiren Vecdi Seviğ, yakından tanıdığımız bir dünyanın bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarıyor.

Sofralarımızda her gün görmeye alıştığımız leziz yiyeceklerin kökenine inen Vecdi Seviğ, bu tatların edebi metinlerdeki örneklerini de verirken, yöreden yöreye pişirilme biçimlerini de anlatarak yemeğin kültür ve sanatla ilişkisini irdeliyor.

Çorbadan cevize, pekmezden reçele, balıktan tarhanaya, köfteden ayrana, hamsiden kuru fasulyeye, bulgurdan böreğe, sarımsaktan bozaya, fındıktan reçele kadar sofralarımızın gelenekselleşmiş lezzetlerini mercek altına yatıran kitap, kimi zaman sürpriz bir yemek tarifiyle iştahları kabartmayı da ihmal etmiyor. Lezzet dünyasının damaklarda iz bırakan yazılar ve anılarla süslendiği eserde yazarın anlatımlarına usta sanatçı Nezih Danyal’ın çizgileri eşlik ediyor. Yemek kültürümüze merak duyan, yemeğin tarihini, sanatla ilişkisini aynı zamanda iyi bir aşçı da olan bir gazetecinin gözünden görmek isteyen herkes için kaçırılmaması gereken bir eser.”

Eline sağlık Vecdi Ağabey; en tat aldığım yazılarımdan biri oldu bu.

DUMANI ÜSTÜNDE: Yeni Medya Tekeli, Ben H. Bagdikian,

Akılçelen Kitaplar.

BU KİTAPLARA DİKKAT:

Tuhaf Kütüphane, Haruki Murakami, Doğan Kitap.

Rakı Ajandası, Kolektif, Overteam Yayınları.

Zayıflamada Sonsöz, Deniz

Egece, Yakamoz Yayınları.

OKU ve SAKLA: Yorgun Savaşçı, Kemal Tahir.

BİR SÖZ: Âlem bir kitaptır ki seyahat onu mütalaa etmek demektir. A. Hamit Tarhan.

ANKARA’DA BU

HAFTANIN TARİHİ:

19 Aralık 1919- Mu

stafa Kemal ve Heyeti Temsiliye, Sivas’tan Ankara’ya hareket etti.

19 Aralık 1966- Koç grubunca üretilen ilk Türk otomobili “Anadol” satışa sunuldu.

20 Aralık 1955- 1954 seçimlerinden sonra DP’den ayrılan bazı milletvekilleri Hürriyet Partisi’ni kurdu.

20 Aralık 2005- Anadolu Ajansı iş

yeri hekimi, Yenimahalle 50. Yıl Semt

Polikliniği

Dispanseri Başhekimi Dr. Eşref Önder, Aksaray yakınlarında geçirdiği trafik kazasında 53 yaşında vefat etti.

21 Aralık 1930- Anadolu Ajansının 1 Mart 1925’te şirketleşmesinden sonra ilk genel müdürü olan Alâeddin Bey 42 yaşında öldü.

22 Aralık 1992- Futbolcu Tanju Çolak, dokuz yıl hapse mahkûm edildi. Çolak yurda kaçak Mercedes sokmaktan yargılanmaktaydı.

23 Aralık 1980- Mısır’ın Ankara Büyükelçiliğini basan dört Filistinli idama mahkûm edildi.

24 Aralık 1963- TRT Kanunu kabul edildi.

24 Aralık 1994- Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti birleşme kararı aldı.

24 Aralık 2003- Ankara’daki Modern Çarşı’da çıkan yangında bir kişi öldü. Çarşı kullanılamaz duruma geldi.

24 Aralık 1998- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Sivas katliamı davasında 33 kişi hakkındaki idam kararlarını, “usul eksiklikleri” nedeniyle bozdu. 16 Haziran 2000’de Ankara 1 Numaralı DGM, Yargıtay’ın yerel mahkeme kararını iki kez bozduğu davanın ”üçüncü yargılamasında” 33 sanık hakkında idam cezası verdi. 10 Mayıs 2001’de Yargıtay, 31 kişinin idam cezasını onadı. 2 kişi hakkındaki karar bozuldu.

25 Aralık 1973- İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Ankara’da 89 yaşında vefat etti.

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