Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, profesyonel dalgıç ekibi, geçen yılın Ekim ayında dalış sırasında bulunan, 30 yıl öncesine ait uçak batığına bir kez daha daldı. Dalgıçlar, dalış tutkunları ile dalış fotoğrafçılarını Kuşadası’na davet etti.

Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı açıklarında 30 yıl önce düşen ve 2 pilotu sağ kurtulan uçağı, 2017 yılının Ekim ayında bulan profesyonel dalgıçlar, batığa tekrar dalış yaptı. Teknolojinin son gereçlerini kullanan dalış eğitmenleri ve profesyonel dalgıçlar Tağmaç Saraçoğlu, Kubilay Akgür, Fatih Özdemir, Bahattin Memişoğlu uçak batığına yolculuklarını baştan sona kayda aldı. Uçağın motorunun arızalanması sonucu düştüğünü, içindeki 2 pilotun da o dönem sağ kurtarıldığını duyduklarını belirten Saraçoğlu, şöyle konuştu:

“Uçağa geçen sene 4 arkadaş, uzun araştırmalarından sonra ulaştık. Araştırmalarım sırasında kapalı devre (su altında daha uzun süre kalabilmeyi sağlayan makineler) cihazlar ve daha geniş bölgeyi tarayabilmek için su altı scooter’ı (su altı motosikletleri) kullandık. Sonunda güzel karşılaşmayı gerçekleştirdik. Su altında uçağı ilk gören arkadaşımız Cüneyt Çakın’dı. Uçağın kimliğini tam olarak bilemiyoruz. Uçağın üzeri dragana ve yosun kaplı. Bu yüzden hiçbir işarete ulaşamadık. Araştırmalarımız hala devam ediyor. Zaman zaman dalışlar gerçekleştirip, ipuçları bulmaya çalışıyoruz. Son yaptığımız dalışlarda su altında çok güzel görüntüler aldık. Uçak, yaklaşık 30 metrede. Bölge çok güzel. Güzel, duvar dalışı yapabilecek noktalar var. Uçağa dalışa 2 yıldız dalıcılar katılabilirler. Mesafe olarak yaklaşık 1 saatte Kuşadası’ndan batığa ulaşılıyor. Buraya düzenli dalışlar yapmayı planlıyoruz. Kuşadası’na sportif dalış limitlerinde yeni bir dalış noktası kazandırmış olduk. Uçak ters ve sağlam vaziyette duruyor. Maceraperest dalış fotoğrafçıları için muhteşem bir atmosfer var.”

Dalgıçlar, dalış tutkunları ile dalış fotoğrafçılarını Kuşadası’na davet etti.