ANTALYA ve çevresinde yer alan önemli dalış noktalarında geçen sezon 100 binin üzerinde yerli, yabancı turist dalış yaptı. Bu yıl rakamın 200 bini aşması bekleniyor.

Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı İnanç Kendiroğlu, dalış noktalarına günlük turlar düzenlendiğini, günler öncesinden rezervasyon yaptırarak dalışa gelen turistlerin gördükleri manzaralara hayran kaldığını belirtti. Kendiroğlu, “Odamızın girişimi ile hayata geçirilen Side Su Altı Müzesi dalış tutkunlarına eşsiz bir ortam sunuyor. Kış ayları dahil, denizin izin verdiği her an müzeye dalış yapan turistleri görmek mümkün. İkinci Dünya Savaşı’na tanıklık etmiş savaş uçakları ve gemilerin bulunduğu noktalar da Antalya dalış turizmine büyük destek sağlıyor” dedi.

Antalya ve çevresinde odaya bağlı faaliyet gösteren dalış şirketleri bulunduğunu söyleyen Kendiroğlu, “Dalış şirketleri, dalış noktalarına günübirlik turlar düzenliyor. Geçen sezon 100 binin üzerinde yerli, yabancı turistin dalış yaptığı dalış noktalarına yenilerinin de eklenmesiyle bu yıl 200- 250 bin turistin dalış yapacağını düşünüyoruz. Side Su Altı Müzesi de turistik dalışların merkezi konumunda yer alacak. Aynı zamanda Kemer Üç Adalar bölgesine de su altı müzesi inşa etmeyi planlıyoruz” dedi.

SAVAŞ BATIKLARINA İLGİ YÜKSEK

İkinci Dünya Savaşı sırasında bölgeye düşen savaş uçakları ve batırılan gemilerin oluşturduğu resiflerin de turistlerin tercih ettiği noktalar arasında yer aldığını aktaran Kendiroğlu, savaş batıkları arasında Fransız Sosyete Batığı’nın Yat Limanı girişine yakın konumda olmasının da buraya ilgiyi artırdığını kaydetti. Kendiroğlu, “Merkezdeki diğer dalış noktaları ise falezler ve Sıçan Adası. Sıçan Adası’nın doğusunda ufak bir mağara olması, dalış tutkunlarının ilgisini çeken bir nokta. Lara ve Konyaaltı plajları arasında kalan bölgedeki falezler de ilginç yapısıyla ilgi çekiyor” dedi.

İKİ UÇAK BATIĞI

Antalya’daki diğer savaş batıklarından biri Kaş’ta, diğeri ise Manavgat’ta bulunuyor. Manavgat’taki B-24 Amerikan savaş uçağı batığı, 1944 yılında Romanya üzerindeki hedefleri bombalayıp Kıbrıs’taki üssüne dönerken Ege Denizi üzerinde vurulan, Antalya açıklarında denize gömülen bir uçak. Kaş civarındaki batık ise neden düştüğü bilinmeyen bir İtalyan uçağına ait. Uçak, motorları haricinde bir bütün olarak sualtında yatıyor. Uçakların görünümünün eksiksiz olması, dalgıçlara keşfedecek zenginlikler sunuyor.

İRİLİ UFAKLI BİRÇOK DALIŞ NOKTASI

Tekirova açıklarında bulunan ve Üç Adalar olarak adlandırılan bölge, küçük adalardan oluşmuş bir dalış bölgesi. Çok çeşitli derinliklere sahip olması, dip yapısının Antalya’ya oranla zengin olması, görüş netliği ve birçok dalış merkezine yakınlığı nedeniyle en popüler dalış bölgeleri içinde yer alıyor. Finike’deki Gök Mağarası da mağara dalgıçlarının ilgisini çeken tatlı su kaynaklarından biri. Antalya Körfezi’nin kuzeyinde, deniz dibinde yatan Gelidonya Antik Batığı, Genç Tunç Devri’ne ait olması ile ün saldı. Kemer Limanı’ndan 1.5 kilometre açıkta kum zemin üzerinde 25 metre derinlikte yatan Paris Batığı da turistik dalış noktaları arasında.

31 YENİ DALIŞ NOKTASI

Kekova’nın güney kesiminde 31 nokta, su altı tutkunları için dalış parkuru olarak ilan edildi. Dalma tutkunlarının, bu bölgede dalış yapmak için Demre Limanı’ndan çıkış yapması gerekiyor. Demre bölgesindeki batık gemileri de içeren dalış noktaları şöyle:

“Deniz Feneri, Kaya, Koy, Mağara, Mavi Mağara (Blue Cave), Antrum, İberian Gemi Batığı, Yelkenli Gemi Batığı, Buzalık Koyu, Buzalık Burnu, Ambar, Gökkaya, Arda, Duvar, Duvar 2, Eğri Liman, Kara Ada, Sualtı Tepesi (Reef), Reef 1, Shark’s Point, Kara Burnu, Son Nokta (The End), Bora Burnu, Çapa, Akar Burnu, Akar Burnu 2, Sıçan Burnu, İç Ada Koyu, Akıntı Burnu, Ufuk Burnu ve Taşucu.”

KAŞ VE KALKAN BÖLGESİ

Kaş bölgesinde ise 28 nokta su altı parkuru olarak belirlenmiş durumda. Bu dalış noktaları şöyle sıralanıyor: Köfte Adası, Gürmeli Ada, Küçük Kaya, Akıntı Burnu, Çapabanko, Üçkaya, Mavi Batık, Hidayet, Vatoz Burnu, Mendirek Önü, Mağara 1, Mağara 2, Fener Kulesi, Likya Batığı, Karides Mağarası, Tünel, Kanyon, Uçan Balık, Uçak Batığı, Besmi Adası, Anfora Vadisi Reef, Kaplumbağa Noktası, Uluburun kayalıkları, Altuğ Mağarası, Büyük Rif, Sarı Ada, İkiz Kardeş ve Deve Hörgücü Rifi.

Kalkan’daki dalış noktaları ise Kalakar Köyü, Yeşilköy Koyu, Yılan Adası, Sıçan Adası, Heybeli Ada, Öksüz Ada, Sakarya Batığı, Frenk Koyu, Sıçan Adası Sığlığı, Orta Sığlık ve Kalkan Koyu.

BAZI BÖLGELERE DALMAK İÇİN ÖZEL İZİN GEREKLİ

Antalya bölgesinde öne çıkan bu iki nokta dışındaki yerlerde de dalış tutkunları için özellikle batırılmış gemi ve uçak dahil çeşitli su altı cazibe noktaları bulunuyor. Kemer’deki Paris 2 batığı, Tekirova açıklarındaki iç adalar, Manavgat’ta 200 metre açıkta Hadley’s Harley adlı B-24 timi Amerikan savaş uçağı batığı, Side Deniz Altı Müzesi, ile Antalya Körfezi’nin batı ucunda bulunan Gelidonya batığı bunlar arasında yer alıyor. Antalya Yat Limanı’nın 1 kilometre açığında şamandıra altında yatan San Didier adlı Fransız gemisinin batığına dalmak isteyenlerin ise Antalya Valiliği ve Deniz Polisi Şube Müdürlüğü’nden izin alması gerekiyor.

MAĞARA DALGIÇLARI GÖK MAĞARASI’NA

Finike’de bulunan Gök Mağarası da mağara dalgıçlarının ilgisini çeken tatlı su kaynaklarından biri. Ortalama 15 metre derinlikten sonra mağara suyunun tuzlu suyla karıştığı görülüyor. Geniş bir koridorla dibe doğru inen mağarada sarkıtların bulunması daha önceden kuru olduğunun işaretlerinden. 1995 yılında yapılan araştırma dalışlarından sonra bu mağaranın, Asya’nın o güne kadar dalış yapılmış en derin mağarası olduğu saptandı.

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