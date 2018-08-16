İngiliz Daily Mail gazetesi, Türkiye’nin para biriminin dolar karşısında gerilemesinin ardından Katar’ın Türkiye’ye 12 milyar dolar yatırım yapma sözü verdiğini yazdı.

Daily Mail gazetesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çarşamba günü , Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başkent Ankara’da bir araya geldiğini ve basına kapalı geçen görüşmenin ardından Şeyh Temim’in, Türkiye’ye 12 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladığını yazdı.

Haberde, NATO müttefiki Türkiye’ye Körfez devleti Katar’ın yatırımının Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybının hemen sonrasında geldiğine dikkat çekilerek, Katar’ın desteğiyle finansal piyasalara ve bankalara hızla kaynak girişi sağlanacağı iddia edildi.

Gazete ayrıca ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini iki katına çıkardığına dikkati çekti. Haberde, Türkiye’nin hemen ardından ABD’den yapılan bazı ithal mallara konan vergilerin artırıldığı ve Erdoğan’ın iPhone’a da boykot uygulayacağını açıklamasına yer verildi.