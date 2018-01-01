Daha çok demokrasi daha fazla hukuk!

2017 ne yıldı ama… Reina Katliamı ile başladı, bitip tükenmeyen FETÖ operasyonları ile sürdü. Terörle mücadelede verdiğimiz şehitler her defasında yüreğimizi dağladı.

-Cumhurbaşkanlığı sistemi getiren referandum,

-Zarrab davası,

-Man adası iddiaları,

-Bazı büyükşehir belediye başkanlarının istifaya zorlanması,

-Müftülere nikah yetkisi verilmesi,

-Trump’ın başta Kudüs olmak üzere aldığı çılgınca kararlar,

-Rusya ile yakınlaşmamız,

-ABD ve Avrupa Birliği ile yaşanan krizler,

-Olağanüstü Hal’in bir türlü bitmeyişi,

-Meclis’in devre dışı bırakılarak ülkenin kanun hükmünde kararnamelerle yönetilmeye başlanması,

-MHP’nin Ak Parti’yi desteklemesi,

-İktidar ile ana muhalefetin hemen hiçbir konuda anlaşamayıp sert polemikler içine girmesi,

-Yargı bağımsızlığı ve düşünce özgürlüğü konularında geriye gidiş,

Ve bitip tükenmeyen şiddet, bireysel silahlanmadaki artış yılın diğer önemli olayları olarak kayda geçti.

2017’nin bence ülke açısından en önemli gelişmesi, toplumun her kesiminde Atatürk sevgisinin adeta patlamasıydı.

En sağdan en sola milyonlar Atatürk’ü daha iyi anlamaya, onun gerçekleştirdiği devrimleri daha iyi kavramaya başladılar.

++

2018 dilerim 2017’yi aratmaz, güzel günler görürüz.

Daha fazla demokrasi…

Hukuk devleti kurallarının tavizsiz uygulanması…

Batı standartlarında düşünce özgürlüğü…

Kavgasız, gürültüsüz bir yıl…

2018’den beklentilerim bunlardır.