Mamak Belediyesi’nin İmrahor bölgesinde pilot uygulama olarak başlattığı ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan “Sokak Hayvanları Beslenme Noktası” ilçe geneline yayılıyor.

Mamak Belediyesi Kayaş Atölyelerinde şuana kadar 20 adet üretilen Sokak Hayvanları Beslenme Noktası’nın ilk dağıtım ayağı ise hayvan severler arasında “Patiliköy” olarak bilinen alan oldu. Özellikle hayvanların yemek bulmakta zorlandıkları alanlara koyulan beslenme noktalarına, belirli zaman dilimlerinde bırakılan yemekler ile hayvanlar kışın yiyecek bulma sorunu yaşamıyor.

Her canlının yaşama hakkı vardır

Dünya üzerindeki her canlının yaşama hakkının olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; “Yapılan iş gerçekten toplumsal ve vicdani bir hizmet. İmkânlar ölçüsünde sokak hayvanları için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Sahipsiz hayvanlara yönelik kışın yaptığımız bu yemleme çalışmaları hayvanlar için hayati öneme sahip” dedi.

Memnuniyetle karşılanıyor

Sokak hayvanlarına yönelik birçok uygulama gerçekleştiren Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, marketlerden ve yemekhanelerden alınan yemek artıklarını, kuru yem ile protein ve enerji değeri yüksek mamaları besleme noktalarına bırakıyor. Yemek artıklarının israf olmadan değerlendirildiği örnek uygulama hayvan severler arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Dağıtımı yapılacak yerler

Sokak Hayvanları Beslenme Noktası’nın dağıtılacağı diğer bölgeler ise şöyle: Kıbrıs Köyü, Başak Mahallesi, Büyük Kayaş, Harman Mahallesi, Lalahan, İstasyon Mahallesi