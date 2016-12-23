‘Dağın Elifi’ne büyük ilgi

AKDENİZ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Rekreasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Ardahan’ın 4’üncü şiir kitabı çıktı.

BESYO Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Ardahan, ‘Dağın Elifi’ adlı kitabını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Lokali’nde imzaladı. Kanguru Yayınları’ndan çıkan kitabın genel yayın yönetmenliğini Aydın Şimşek, grafik tasarımını Işıl Ilgın Şimşek yaptı. Kitapta, Ardahan’ın yazdığı yüzlerce şiir arasından özenle seçilen kısa ve uzun soluklu 34 şiir yer alıyor. 1988 yılından beri ‘şiir geceleri’ de düzenleyen Doç. Dr. Faik Ardahan’ın ‘Koca Adam’, ‘Kırlangıç Göçü’, ‘Dondurma ve Aşk’ adlı şiir kitapları yanında çok sayıda deneme, mesleki makale ve kitabı da bulunuyor.

Doç. Dr. Faik Ardahan, “Şiir kitaplarımda, dağların zirvelerinde, vadilerinde, yaylalarında esen yeli, aklımdan, yüreğimden damıttığım özlemlerimi, hasretlerimi, acılarımı, sevinçlerimi paylaşıyorum” dedi.

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