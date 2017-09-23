Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Atatürk Kültür Merkezi’nde bu yıl 5’incisi düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri’nin açılışına katıldı.

ESAV Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı’nın koordinatörlüğünde düzenlenen, Geleneksel Erzurum Tanıtım Günlerinde, Erzurumlular hem memleket hasretini dindirecek hem de Ankaralılara Erzurum’u tanıtacak.

Kültürümüz gelecek nesillere aktarılıyor

Tanıtım günleri vesilesi ile hemşerileriyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ”Tanıtım günleri kültürümüzün tanıtımı için iyi bir fırsat. Bu etkinlikler sayesinde kültürümüzün ana öğeleri gelecek nesillere aktarılıyor” dedi.