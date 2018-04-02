Rusya 2018’de görev alacak hakem ve yardımcılarını açıklayan FIFA, Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun’un 2018 FIFA Dünya Kupası’nda maç yönetecek 32 hakem ve 63 yardımcı hakem arasında olduğunu bildirdi.

14 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’da düzenlenecek olan, FIFA 2018 Dünya Kupası’nda çok istememize karşın yer alamayan A Milli Takımımızın yerine, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun’la avunacağız.

Aslında Ay Yıldızlı takımımızı da bu dev organizasyonda izlemek ve başarılarıyla coşup mutlu olmayı arzu ederdik tabi ki.

Olmadı, başaramadık inşallah bir sonraki çok uluslu organizasyonda takımımızı görür ve mutlu oluruz.

Dört yılda bir düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda UEFA bölgesinden görev alacak 10 hakemden biri olmayı başaran Cüneyt Çakır, ardı ardına iki kez dünya kupasında maç yönetecek ilk Türk hakemi. Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte iki Avrupa Şampiyonası ve iki de Dünya Kupası’nda maç yöneterek dünya klasmanında çok önemli bir düzeyde bulunan Çakır’ın başarılarla dolu kariyerine bir göz atalım dilerseniz…

Haziran 2011’de ‘Elit Kategori’ye yükselerek, Avrupa’nın en iyi hakemleri arasında yer alan Cüneyt Çakır, hakemliğe 1994 yılında başladı. 2001 yılında Süper Lig Hakemi olarak düdük çalmaya başlayan Çakır, 17 yılda 292 maç yöneterek bir rekorun sahibi oldu. 2006 yılında taktığı FIFA kokartının ardından, 2007’deki U19 Avrupa Şampiyonası’nda göre yapan Çakır, 2009’da U21 Avrupa Şampiyonası’nda, FIFA U20 Dünya Kupası’nda, düdük çaldı. Çakır, 2 kez Avrupa Ligi yarı finali, 4 kez Şampiyonlar Ligi yarı finali, UEFA EURO 2012’de, Fransa’da düzenlenen UEFA EURO 2016’da, yine 2016 yılında

Brezilya’daki olimpiyat oyunlarında görev yaptı.

Çakır, Japonya’daki FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası ile 2012’de de Chelsea-Corinthias finalini yönetti.

Brezilya’da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası’na da katılan başarılı hakemimiz, Hollanda ile Arjantin arasında oynanan yarı final maçını yönetti.

Görev yaptığı turnuvalar ve yönettiği üst düzey maçlarla dünyanın sayılı hakemleri arasında gösterilen Cüneyt Çakır, 2015’te Juventus ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini yöneterek tarihe geçmişti.

Cüneyt Çakır, bugüne kadar toplamda 11 turnuva, 10 yarı final ve 2 final yönetme başarısı gösterdi.

Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun’u Dünya Kupası’na kadar olan süreçte yoğun bir hazırlık programı bekliyor. Hakem üçlümüz, ilk olarak bu ay İtalya’da düzenlenecek seminere katılacak.

Kalın sağlıcakla…