Cumhuriyetin Öğretmenlerinden Taşdelen’e teşekkür

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çapa Kız Öğretmen Okulu’nun ilk mezunu, 91 yaşındaki Neriman Güngör ve öğretmen arkadaşlarını makamında ağırladı.

Taşdelen, Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Bakım Merkezi’nde kalan emekli öğretmen Neriman Güngör, beraberindeki arkadaşları Ayten Mutluer, Ayşe Reyhan Alpaslan, Seniha Erkmen, Gülten Veldet, Şinasi Korkmaz ve Nurhan Korkmaz’ı konuk etti.



Belediye’nin okullarda yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini söyleyen öğretmenler, “Okullara bu kadar değer veren genç başkanımızı ziyaret edip teşekkür edelim” isteği ile Başkan Alper Taşdelen’i ziyaret ettiklerini belirttiler.

Türkiye’nin ilk kız öğretmen okulu olan Çapa Kız Öğretmen Okulu’ndan birincilikle mezun olduktan sonra bütün bölgelerde görev yaptığını belirten Güngör, arkadaşlarının da fedakar eğitim kadrosunda yer aldıklarını ve artık emekliliklerini yaşadıklarını belirtti.

Kendisinin de bir öğretmen çocuğu olduğunu hatırlatan Başkan Taşdelen, eğitim dünyasına duyduğu saygı ve verdiği öneme değindi.

Şakacı bir üslupla günlük yaşamlarından kesitler aktaran Güngör ve arkadaşları, yaptıkları sanatsal etkinliklerden getirdikleri örnekleri Başkan Taşdelen’e armağan ettiler. Taşdelen de günün anısına öğretmenlere kalem seti hediye etti.

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