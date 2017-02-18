CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, “Bu referandum sadece CHP’nin işi değil. O parti bu parti meselesi de değil. Bu getirilen teklif bir memleket meselesi, Cumhuriyetimizin bekası meselesidir” dedi.

Selçuk’ta vatandaşlara buluşan Sındır, 16 Nisan’daki referandum için ‘Hayır’ oyu isteyerek şöyle dedi:

“Bugün partili bir cumhurbaşkanı getirilerek millet ikiye bölünmek isteniyor.

Bir referanduma gidiyoruz. Ama bu anayasanın bir müellifi yok. Karanlık kapılar ardında gizli görüşmelerde nerede kim tarafından yazıldığı belli değil. Kimse üstlenmiyor ama bu anayasa teklifini birileri yazdı. Artık önemli değil. Meclise geldi ve Meclis Genel Kurulundan nasıl geçtiğini herkes gördü. Şimdi de milletimizin önüne bu getirildi. Biz milletimizin sağduyusuna güveniyoruz. Milletimizin ferasetine ve demokrasiye bağlılığına güveniyoruz. Millet iradesine pranga vuran tek adam rejimine halkımız aydınlık bir Türkiye için hayır diyecek. Milletimiz, hem hükümet, hem Meclis, hem de mahkeme başkanı olacak tek adam rejimine onay vermeyecek.

Bu referandum sadece CHP’nin işi değil. O parti bu parti meselesi de değil. Bu getirilen teklif bir memleket meselesi, Cumhuriyetimizin bekası meselesidir.

Sandığa gidelim ve partililer olarak da yurttaşlarımızın sandığa gitmelerini sağlayalım. Hayır çıkacak buna inanıyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız en onurlu mirasımız ‘ben 16 Nisan 2017’de sizin geleceğiniz için sandığa gittim ve hayır oyu kullandım demek olacaktır.” (ANKA

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