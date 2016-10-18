Cumhuriyeti kutlar Atatürk’ü de anarız

Vali bey hatadan dön 29 Ekim ve 10 Kasım için kararlıyız

“Cumhuriyet ilan edeceğimizi kendi benliğimden sakladım” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine kutsal hediyesidir Cumhuriyet. İNADINA KUTLAYACAĞIZ.

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün Hakk’a yürümesidir. İNADINA ANACAĞIZ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgesi resmen 24 Temmuz 1923’de İsviçre’nin Lozan kentinde Türkiye ile 11 ülke arasında imzalandı.

İstiklal savaşımızın, dünyayı dize getirmemizin ve ülkemizi işgalden kurtarmamızı Lozan’da yedi düvele tescil ettirdik.

13 Ekim’de Ankara Başkent ilan edildi ve en büyük onur 1. Meclis’i bünyesinde barındıran Ankara’ya layık görüldü.

Osmanlı devletinden padişahların kulları olan büyük Türk Milleti’nin yönetim şekline sıra gelmişti.

19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastıktan sonra yüce önder bir karar vermişti kendi kendine.

Ve bu kararı Nutuk’ta, ““Cumhuriyet ilan edeceğimizi kendi benliğimden sakladım” diye ifade eder.

Kendi benliğinizden bir fikri saklayabileceğinizi düşünebiliyor musunuz?

Mustafa Kemal Atatürk 28 Ekim akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya’da yemeğe çağırmış ve “Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz,” demiştir.

Sadece bir gün önce 19 Mayıs’tan 28 Ekim’e kadar benliğinde sakladığı fikri, kararı açıklamıştır.

Milleti kulluktan kurtaran birey yapan bu karar Atatürk Cumhuriyet’i şöyle ifade eder:

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir”

29 Ekim 1923’te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanununda (1921 Anayasası) yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etmiştir.

Aynı gece bu ilan, atılan 101 pare top ile kutlanmıştır.

628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925’ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

Ben Türk vatandaşı olarak 29 Ekim 1923 ruhu ile Cumhuriyet Bayramını sokağa çıkacak kutlayacak ve Anıtkabir’e şükran ziyaretinde bulunacağım.

Var mı itirazı olan?

Ve Yüzyılın en büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938’de arkasında dev bir eser olan Türkiye Cumhuriyeti’ni bırakarak Hakk’a yürüdü. Ruhu şad olsun.

Eğer ben bugün 65 yaşında özgür bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı isem, 47 yıldır Gazeteci olarak Atatürk’ün izinde, O’nun gösterdiği hedeflere yürüyorsam bu yüce insanı, Mustafa Kemal Atatürk’ü her 10 Kasım’da minnetle şükranla yürekten anarım.

Var mı itirazı olan?

Vali Baba, Sayın Ercan Topaca,15 Temmuz’da büyük Türk Milleti kahpe, kalleş, şerefsiz FETÖ darbecilerine karşı şehit olma uğruna Cumhuriyet’e, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıktığını asla unutma.

Ne 29 Ekim’de Cumhuriyet’i kutlamamızı yasakla, ne de 10 Kasım’da büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmamızı engelle.

Vakit varken gel hatandan dön.

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