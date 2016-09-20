Cumhuriyeti koruyalım

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SAMSUN ve Ordu’da çeşitli program ve açılışlara katılacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun Çarşamaba havalimanına partliler tarafından karşılandı.

Samsun ve Ordu’da gerçekleştireceği çeşitli programlara katılacak olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çarşamba Havalimanı’nda CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, milletvekilleri, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar ve partiller tarafından karşılandı. Havalimanı çıkışında partilileri selamlayan Kılıçdaroğlu, havalimanında kısa bir süre halk oyunları gösterilerini izledi. Ardından da beraberindeki heyet ile birlikte parti otobüsüyle Terme İlçesi’ne geçti.

Samsun Çarşamba Havalimanı’nda karşılandıktan sonra karayoluyla Terme İlçesi’ne geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Terme Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalığa parti otobüsünden konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, kolay kurulmayan Cumhuriyet’e herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

Reklam “Bu güzel ülkede hepimiz huzur, barış içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz. İstiyoruz ki; bu ülkenin esnafı, çiftçisi, emeklisi kazansın. Çocuğuna eline kına yakıp askere gönderen anne üzülmesin. Çocuğu bir gün gelecek, evlenecek ve torunlarım olacak diye mutlu bir hayat sürsün. En büyük arzumuz budur. Kavgadan bıktık. Artık bu ülke kavga etmemeli, siyaset uzlaşma kültürü içinde gelişmeli. ‘Bu ülkeye, bu insanlara ne verebilirim, işssizliği nasıl engelleyebilirim, çeltik üreticisi nasıl para kazanacak, çoluk çocuğuna nasıl bakacak?’ Bunu düşünmek zorundayız. Bunu yaparsak o zaman Cumhuriyet’in değerlerini korumuş oluruz. Cumhuriyet; çok önemli bir kelimedir. Cumhuriyet; halkın kendisini yönetmesi demektir. Temsilcileri aracılığıyla yönetmesi demektir. Cumhuriyet, vatandaşın hiç kimsenin kulu kölesi olmadığı rejimin adıdır. Cumhuriyet; eşit yurttaşlık demektir. Cumhuriyet herkese eşit fırsatların tanındığı rejimin adıdır. Eğer Cumhuriyet olmasaydı bu ülke de anadolunun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğan Kemal Kılıçdaroğlu CHP’ye genel başkan olmazdı. Eğer cumhuriyet olmasa; Erzincan’ın bir köyünde doğan Binali Yıldırım başbakan olmazdı. Eğer Cumhuriyet olmasa; Toroslar’da doğan Ahmet Davutoğlu, başbakan olmazdı. O nedenle hepimiz Cumhuriyetin değerini bilmek zorundayız. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Cumhuriyet bize altın tabak içinde sunulmadı. Cumhuriyet’in arkasında şehit ve gazlerimiz var. Kan var acı var ve gözyaşı var. Cumhuriyet’i öyle kurduk biz. O nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet erdemdir’, ‘Cumhuriyet bihassa kimsesizlerin kimsesidir’ diyor. O nedenle Cumhuriyete sahip çıkacağız. Cumhuriyete sahip çıkmak millete, işsizlik, açlığın olmadığı bir Türkiye’ye sahip çıkmak demektir Cumhuriyet.”

Kılıçdaroğlu, 1921’de Türkiye Cumhuriyeti henüz kurulmadan önce babaları cephede şehit düşen binlerce çocuk olduğunu gözönüne alan Mustafa Kemal Atatürk’ün Çocuk Esirgeme Kurumu’nu kurarak onları Cumhuriyet ve devletin koruması altına aldığını anlattı. CHP lideri, o çocukların büyük bir bölümünün okuduğunu, büyükelçi, vali olduğunu. yaşamın bir alanına tutunduğunu anlatırken, “İşte cumhuriyetin değeri budur” dedi.

Terme Cumhuriyet Meydanı’nın adının 15 Temmuz Meydanı olarak değiştirilmesini de eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu,

“Şimdi bu meydanın adını değiştiriyorlar. Cumhuriyet Meydanı olmasın diye. Cumhuriyet; herşeyin üstündedir. Onun altında herşeyi düşünebiliriz. O nedenle sayın belediye başkanından istirham ediyorum. 15 Temmuz Meydanı olsun elbette, biz 15 Temmuz darbesine karşıyız. Sadece 15 Temmuz değil bu ülkede yapılmış ve bundan sonra da düşünülecek olan her türlü darbeye, her türlü diktaya karşıyız. Çünkü halk varsa millet varsa bu ülke var. O devlet var. Böyle bakmak zorundayız. O nedenle Cumhuriyeti koruyalım. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bizim vazgeçemeyeceğimiz değerleri bünyesinde barındıran bir rejimin adıdır. Cumhuriyete hep beraber, görüşümüz farklı olabilir, partilerimiz farklı olablir. Kimliklerimiz farklı olabilir. Dünyaya bakışımız farklı olabilir ama unutmayalım bizi aynı meydanda buluşturan en büyük değer Cumhuryetin kendisidir. Cumhurdir yani halktır yani, sizlersiniz yani. Sizden daha büyük bu ülkede kimse yoktu. En büyük güç halkın kendisidir. Siz isterseniz iktidarı değiştirirsiniz.

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