Cumhuriyet ve Özgürlük Konseri gençleri buluşturdu

Atatürk’e ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne gönül vermiş gençler, Çankaya Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlenen “Cumhuriyet ve Özgürlük Konseri”nde buluştu.

Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen gençlere, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, sanatçı-siyasetçi Zülfü Livaneli ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de eşlik etti.

ÇELİKEL: “ORTAK PAYDAMIZIN HUKUK OLDUĞUNU UNUTMAYALIM”

Konser öncesi gençlere hitap eden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel konserin, ömürlerini özgürlük adına mücadeleyle geçiren tutuklu sanatçılar, gazeteciler ve aydınlar adına düzenlendiğini belirtti.

Konuşmasında; muhalefetin, çoğulculuğun, katılımcılığın ve özgürlüklerin demokrasi için gerekli olduğunu dile getiren Çelikel, “Ortak paydamızın adaleti sağlayacak hukuk olduğunu, adalet yoksa toplumun geleceğinin de olmayacağını unutmayalım” dedi.

TAŞDELEN: “BİLİME VE AKLA DAYANMAYAN HİÇBİR DÜŞÜNCE YAŞAYAMAZ”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise “Türkiye’nin dört bir tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün Çankaya’sına hoş geldiniz” ifadesiyle başladığı konuşmasını, “Atatürk’ün adını meydanlardan, statlardan, okullardan sildiler ama bunu yaparken unuttukları bir şey vardı.

Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi yoktan var etti. Çukurova’nın pamuğunda, Trakya’nın ayçiçeğinde, Uludağ’ın karında, Fırat’ın akan suyunda hep Atatürk var. O nedenle O’nu asla silemeyecekler, unutturamayacaklar” dedi.

Çankaya Belediyesinin birçok tesis ve projesine Atatürk adını verdiğini belirten Taşdelen; “Bilime ve akla dayanmayan hiçbir düşünce yaşayamaz” şeklinde konuştu.

GENÇLERLE AYDINLIK GÜNLERE

Zülfü Livaneli de gençlere, hiçbir halkın geriye gitmeyeceğini ifade ederek, “Sizin gibi aydınlık insanların toplumdaki etkileri emin olun ki sandığınızdan çok daha büyük.

Geçici sürelerde insanlar umutsuzluğa kapılabilir ama sizlerin de desteğiyle Türkiye çok güzel aydınlık günlere, güneş toplanan günlere gidecektir” dedi.

Konuşmaların ardından Ferhat Livaneli Orkestrası eşliğinde Cumhuriyet ve Özgürlük Konseri başladı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen gençler sanatçıların söylediği özgürlük ve kardeşlik şarkılarına hep birlikte eşlik ettiler.

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