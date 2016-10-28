Cumhuriyet kutlu olsun

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine en büyük armağanıdır Cumhuriyet.
Kul olmaktan birey olmaya geçişin şifresidir Cumhuriyet.
Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu rejimin adıdır Cumhuriyet.
Fikri hür, vicdanı hür insan yetiştirmenin temel ilkesidir Cumhuriyet.
Türkiye’nin olmazsa olmazıdır Cumhuriyet.
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Parlamenter, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin adı ve teminatıdır Cumhuriyet.
Değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen Türkiye’nin rejimidir Cumhuriyet.
93. yılında kutlu olsun.
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