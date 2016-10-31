Cumhuriyet Gazetesi’ne operasyon yapıldı. Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile yazarlar Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, Güray Öz, Hakan Kara ve Turhan Günay gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cumhuriyet yazar ve yöneticilerine beş gün boyunca avukat yasağı konuldu, bu süre boyunca avukatlarıyla görüştürülmeyecekler.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Gazetesi’ne operasyon yapılmasına tepki yağıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah Cumhuriyet Gazetesi’ne başlatılan operasyona tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’i arayarak “Birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi’ne operasyon konusunda yapılan açıklamada, Cumhuriyet gazetesi ve gazetenin imtiyaz sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı yöneticileri hakkındaki soruşturma kapsamında MASAK Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bilirkişi raporları doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunun talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliginin kararıyla arama ve gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Cumhuriyet gazetesine operasyon konusunda ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.

Soruşturma işlemlerine devam edildiği bildirilen açıklamada, “PKK/KCK ve FETÖ/ PDY terör örgütlerine muzahir olduklarına, 2 Nisan 2013 tarih ve 2013/4 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan vakıf üyeliğine seçim kararının usulsüz olduğuna, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre öncesinde darbeyi meşrulaştırıcı yayınlar yapıldığına dair iddia ve tespitler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine Üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ” suçlarından bir kısım şüpheliler hakkında 18 Ağustos 2016 soruşturma başlatılmıştır” denildi.

AÇIKLAMADA MASAK VURGUSU

Açıklamada, “Soruşturma kapsamında alınan MASAK Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bilirkişi raporları doğrultusunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nden şüpheliler hakkında arama ve gözaltı kararı alınmış olup soruşturma işyerlerine devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet Gazetesine operasyon dünyaya ilk servis eden uluslararası ajans Reuters oldu.

Fransız AFP haber ajansı da ‘sıcak gelişme’ olarak duyurduğu haberinde, “Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun gözaltına alındığını” aktardı.

Cumhuriyet gazetesine operasyon başlaması ile Uluslararası ajans ve medya kuruluşları için çalışan gazeteciler, sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet’e yönelik operasyona ilişkin mesajlar paylaşıyor.

Aydın Engin’in gözaltı sorusuna cevabı: Cumhuriyet’te çalışıyorum yetmez mi?

Demokrasiye darbe Cumhuriyet Gazetesi’ne uzandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı operasyon kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aydın Engin, sağlık kontrolünden geçirilirken gazetecilerin “Neden gözaltına alındınız?” sorusuna “Cumhuriyet’te çalışıyorum yetmez mi?” diye cevap verdi.

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