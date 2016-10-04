Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşılaşıyor

32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası final müsabakasında yarın, lig ve kupa şampiyonu Fenerbahçe ile play-off finalisti Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Müsabaka Ankara Spor Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak.

Müsabaka öncesi her iki takımın başantrenör ve kaptanları basın mensupları ile bir araya geldi.

Basketbol Süper Ligi Direktörü Samer Şenbayrak’ın açılış konuşması ile başlayan basın toplantısında Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, zorlu müsabaka öncesi yaptığı açıklamada müzelerine bir kupa daha götürmek istediklerini belirterek, “Anadolu Efes gibi güçlü bir ekiple karşılaşacağız.

Avrupa’nın Euroleague’den sonra en değerli liginde oynuyoruz. Bu bilinçle çıkacağımız bu maçtan galip ayrılarak kupayı müzemize götürmek istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovıc de, takımıyla çıkacağı ilk resmi müsabaka öncesi keyifli bir maç ve sezon dileğinde bulundu. Sırp çalıştırıcı,”Öncelikle çok mutluyuz.

Bu kupaya geçen yılın finalisti unvanıyla katılıyoruz. Avrupa’nın en iyi liginde oynuyor olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bundan büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Herkes için keyifli bir maç olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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