24 Haziran’da cumhurbaşkanı “Cumhur İttifakı”ndan seçilip Meclis çoğunluğunu “Millet İttifakı” kazanırsa Türkiye çok ciddi bir krizin içine düşer.

Aynı şekilde, cumhurbaşkanlığı seçiminde “Millet İttifakı” adayı kazanır, Meclis çoğunluğunu ise “Cumhur İttifakı” ele geçirirse yine kaçınılmaz biçimde krize gireriz.

++

Ak Parti bu sistemi koalisyonları önlemek, güçlü iktidarlarla ülkenin istikrar içinde yönetilmesini sağlamak için getirmişti.

Ama galiba her türlü ihtimali göz önünde tutmadılar.

Oylar o şekilde dağılır ki ortaya çıkan tablo nedeniyle eski koalisyon dönemlerini bile arayabiliriz.

++

HDP cumhurbaşkanı adayları cezaevinde olduğundan seçim kampanyasında çok zayıf kaldı.

Ancak bu durum HDP’nin şu anda kilit konumda olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor.

HDP barajı kıl payı geçerse Meclis’te “Cumhur İttifakı”nın da, “Millet İttifakı”nın da çoğunluğu sağlaması mümkün görünmüyor.

Ve cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, HDP’nin destek vereceği adayın şansı artıyor.

++

Bana öyle geliyor ki Türkiye bugünkü sistemle bir daha seçime gitmez.

Önümüzdeki dönemde cumhurbaşkanı kim seçilirse seçilsin ve Meclis’te nasıl bir tablo oluşursa oluşsun gelecek seçimlerde uygulanacak yöntem mutlaka değiştirilecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisine bugünkü seçim sistemini öneren danışmanlara herhalde çok kızıyordur.