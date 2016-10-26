CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ATO’YA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, 2 milyon TL’si Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla nakit, 15 milyon TL’si de Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün kesintisiz hizmetlerini sürdürmesine katkı sağlamak için çeşitli marka ve modellerde 211 otomobil olmak üzere toplam 17 milyon TL’lik bağışta bulunan Ankara Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci’ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehit vatandaşların aileleri, gaziler başta olmak üzere darbe tahribatının giderilmesi amacıyla başlatılan kampanya ve çalışmalara katkıda bulunan sivil toplum örgütlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin de katıldığı kabulde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasına yapılan bağışları temsilen sembolik bir çek sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Başkanı Salih Bezci’ye kampanyaya yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

15 Temmuz silahlı darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşların aileleri ile gazilere yardım amacıyla Başbakan Binali Yıldırım tarafından yayınlanan genelgeyle başlatılan 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasına, ATO 2 milyon TL’lik bağışla katkıda bulunmuş, bağış çeki, ATO Başkanı Salih Bezci tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya taktim edilmişti. ATO ayrıca, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi bombaların hedefi olan ve büyük tahribata uğrayan Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne 211 adet otomobil hibe etmişti.

ATO Başkanı Bezci, 15 Temmuz’da Türk milletinin elleriyle tankların önünde durduğunu belirterek, “Milletimiz o gece Kurtuluş Savaşı ruhu sergileyerek, bir kahramanlık destanı yazdı” dedi. Bezci sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk devleti çok güçlü, Türk milleti çok onurlu bir millettir. Devletimiz güçlü bir devlet olduğunu, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın basiretli yönetimi ile göstermiştir. Egemenliğin ve iktidarın tek kaynağının milletin iradesi olduğunu millet o gece bütün dünyaya gösterdi. Canlarını hiçe sayıp tankların altına yatarken söylediği tek şey vardı o da hâkimiyet milletindir! Hiçbir ama hiçbir kuvvet aziz milletin iradesine gem vuramaz.”

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