CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekilerle Edirnekapı’daki 15 Temmuz Şehitliği’ni ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitlerini anmak üzere Edirnekapı’daki 15 Temmuz Şehitliği’ne geldi. Erdoğan’ı şehitlik girişinde Başbakan Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valsii Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler 15 Temmuz Şehitliği’nde kabirleri ziyaret etti. Şuanda da 15 şehidin bulunduğu şehitlikte dualar edildi.