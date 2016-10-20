Çukurova’nın ilk konsept sokağı açıldı

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Mahfesığmaz Mahallesi’nde yenilenen Şehit Faik Balcı Parkı ve Çukurova’nın ilk konsept sokağı Gökkuşağı Sokağı’nın açılışını yaptı. Yoğun katılımın olduğu açılışta konuşan Başkan Soner Çetin, “Çukurova Belediyesi hizmetleri ve projeleriyle belediyecilikte çıtayı çok yükseltti. Durmadan, duraksamadan son sürat çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Açılışların artık geleneksel hale geldiğini ve her hafta açılış yapmaya devam edeceklerini aktaran Belediye Başkanı Çetin, belediyenin hizmetleri ve projeleri ile Türkiye’ye örnek olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Çukurova Belediyesi, belediyecilikte çıtayı çok yükseltti. Dolayısıyla, halkın da beklentisi artık yüksek. Belediye Başkanı olmak için yola çıkacaklar, saat 5’te fırıncıların kendilerini beklediğini, gece geç saatlere kadar, vücudundaki son ter damlasını akıtana kadar çalışmak gerektiğini bilerek yola çıksınlar.

Bütün bunlar, alınteri ve emek. ‘Ağaç dalıyla gürler’ derler. Bir insanın, tek başına büyük işlere imza atması mümkün değil. Ekip olarak el ele vermek, inanmak ve başarıya emin adımlarla ulaşmak gerekiyor. Tüm emekçi kardeşlerime, bürokratlarımıza, müdürlerimize, başkan yardımcılarıma sizlerin adına teşekkür ediyorum. Çukurova Belediyesi çıtayı yükseltmeye devam edecek. Durmadan, duraksamadan son sürat çalışmaya devam edeceğiz.”

-“BU SON ŞEHİT ADI OLSUN”-

Şehit veren iller içerisinde Adana’nın acı bir rekora ulaştığını ve bundan büyük duyduğu üzüntüyü dile getiren Çetin, “Biz artık analar ağlamasın istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Yurtta barış, dünyada barış’ olsun diyoruz. Şehitlerimize her daim sahip çıktık. Çukurova Belediye meclisinde aldığımız kararlarla, birçok parka şehitlerimizin adını verdik. Şehitlerimizin adını verdiğimiz son park burası olsun. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” dedi. Duygusal anların yaşandığı törende şehit babası İsmet Balcı, Başkan Çetin’e sarılarak teşekkür ederken, Çetin, “Ben de sizin bir evladınızım. Burada bulunan herkes sizin çocuğunuz. Sizin ve tüm şehit ailelerimizin yanındayız” şeklinde konuştu.

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