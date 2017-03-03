Çözüm sürecini başlatan ve açılan çukurları bombalarla tuzaklayanları seyredenler kimler?

Akil insanlar seçip onlardan medet umanlar kimler?

Bebek katili Apo’yu neredeyse barış elçisi ilan edenler kimler?

Oslo’da PKK ile masaya oturanlar kimler?

Dolmabahçe mutabakatına imza atan bakanlar kimler?

Sınıra PKK’lıların ayağına savcı ve hâkim gönderip çadır mahkemesi kuranlar kimler?

PKK’lıların ellerinde silahlarla bir iki fotoğrafını sızdırıp “işte PKK Türkiye’yi terk ediyor” havası yayanlar kimler?

Kandil’i muhatap alıp oraya HDP milletvekillerini “barış elçisi” diye gönderip Kandil’deki terörist başlarından medet umanlar kimler?

Diyarbakır’da düzenlenen şölene Kürdistan paçavraları astıranlar, Barzani ile Şirvan’ı gözyaşları ile alkışlayanlar ve güya barış mesajları verip PKK’lıların eylemlerini, yol kesmelerini seyir edenler kimler?

Fethullah Gülen’in bugün FETÖ’cü diye tutuklanan kadrolarını yargıya, polise, bürokrasiye, askeriyeye en üst makamlara gelmesine olanak sağlayanlar kimler?

Gülen’in göz boyama olimpiyatlarına konuşma yarışı yaparak gözyaşı dökenler kimler?

Gülen’e, “dön artık bitsin bu hasret” diye açık seçik mesajları televizyonlardan gönderenler kimler?

Gülen’in işadamlarına arsa, bina tahsis edip bağışlarda bulunan belediye başkanları kimler?

Gülen yandaşlarına kaymak ihaleleri verenler kimler?

Gülen’i ziyarete Pensilvanya’ya giden Başbakan yardımcıları, bakanlar, milletvekilleri kimler?

Gülen’in medyasına reklam ve ilan yağdıranlar kimler?

2010 Referandumuna, “evet” kampanyaları açıp, HSYK ve tüm yüksek yargıyı FETÖ’cülerin işgal etmesini sağlayanlar kimler?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman Genelkurmay Başkanı ve askerlerinin Ergenekon, Balyoz gibi kumpaslarla Silivri’de esir tutanlar kimler?

Bu kumpasların savcılığını üstlenenler kimler?

NEDEN BUNLARI YAZDIM?

Evet, bunları neden yazdığımı, hatta neden hatırlatmaya mecbur kaldığımı anlatayım.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan Referandumda “hayır” verecekleri “hain ve teröriste” benzetiyorlar ya isyanım buna.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pakistan dönüşte uçakta, “Hayır demek, eşittir çukur; Hayır demek eşittir, o çukurların altında açılan şehirler demektir ” dedi.

Hayır, Sayın Cumhurbaşkanı, “Hayır” demek çukura eşit değildir çünkü o çıkarların açılmasına göz yumanlara “hayır” demektir.

Hayır, Sayın Cumhurbaşkanı, “o çukurların altında açılan şehirler” demek o şehirlerin valilerine, kaymakamlarına “PKK’lıları engellemeyin” diyenlere “Hayır” demektir.

Sayın Cumhurbaşkanı, “… Sandıkları patlatın” talimatı vermenizin altında demokrasiye farklı anlam olmadığını düşünüyorum ki inşallah öyledir.

Çünkü tersini düşünmek dahi istemiyorum.

Çukurları da açanları da kahraman güvenlik güçlerimiz patlatıyor.

Sandıkların patlatılmasını engellemek de Yüksek Seçim Kurulu ile güvenlik kuvvetlerimizin asıl görevidir.

Doğru söz; “çukurları patlatmak, sandıkları korumak” olmalıdır.

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