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Çukurca’da 3 asker şehit oldu

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Editör
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Hakkari’ nin ilçesi Güven dağı bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 şehit oldu, 3 yaralandı. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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