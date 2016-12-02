Çukurca’da 3 asker şehit oldu

Hakkari’ nin Çukurca ilçesi Güven dağı bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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