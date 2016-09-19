Çubuk’ta “Gaziler Günü” kutlandı

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Ankara’nın Çubuk ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Atatürk Parkı’ndaki Gaziler Günü programına Kaymakam Cemal Şahin, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Durmuş Kıran, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karakuş, Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş, bürokratlar ve gaziler katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebilyatı Öğretmeni Şengül Gürcan, gazilere ve şehit yakınlarına saygı göstermenin vatan sevgisiyle eş değer olduğunu kaydetti.

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Konuşmasında 15 Temmuz darbe kalkışmasında şehit ve gazi olan kahramanları da rahmet ve minnetle andıklarını vurgulayan Gürcan, ‘’Türkiye’de şehit ve gazisi olmayan hemen hemen hiçbir aile yoktur. Bu nedenle şehit ve gaziler bizim ortak değerlerimizdir. Şehit ve gazilerin bu vatan için yaptıkları fedakarlıkların farkındayız, her zaman da farkında olmaya devam edeceğiz.’’ dedi.

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