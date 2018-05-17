Çubuk Belediyesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nın protokolü imzalandı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: “Çubuk açık marka bir turnuva oldu”

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Çubuk Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen “Çubuk Belediyesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nın protokolü TSF Başkanı Gülkız Tulay ve Çubuk Belediye Başkanı Dr. Tuncay Acehan tarafından imzalandı. 23-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında bu yıl 4’üncüsü gerçekleşecek olan Çubuk Açık’ta, dünyanın birçok ülkesinden usta satrancılar mücadele edecek. Turnuva sonunda toplam 55 bin TL nakdi ödül de dağıtılacak.

“ULUSLARARASI SPORCULAR ÇUBUK AÇIK’I YAKINDAN TAKİP EDİYOR”

Satranç sporuna yerel yönetimlerin desteğinin her geçen gün arttığını dile getiren Başkan Gülkız Tulay, “Bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceğimiz ‘Çubuk Belediyesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nın takvimi uluslararası sporcular tarafından yakından takip ediliyor. Çubuk Açık, organizasyon kalitesi ve sürekliliği sayesinde artık marka bir turnuva oldu. Turnuvanın uzun yıllar devam etmesi için işbirliğimizi sürdüreceğiz. Turnuvamız katılımcı kalitesi ile de Ankara’ya değer katıyor. Çubuk Belediyesi’ne, Başkanı Acehan’a ve Çubuk halkına desteklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

“TURNUVAMIZ DÜNYA SATRANCINDA SES GETİRECEK”

İmza töreninde konuşma yapan Çubuk Belediye Başkanı Dr. Tuncay Acehan da TSF ile işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Satranç benim için çok önemli bir spor branşı. Hala oğlumla satranç oynuyoruz. Teknolojik bağımlılığın arttığı, çocuklarımızın bilgisayara ve akıllı telefonlara esir olduğu şu dönemde, satranç bulunmaz bir nimet. Satranç, zihni ve beyni geliştiren bir spor. Sporun önemi günümüzde giderek daha çok artıyor. Çocuklarımız okulda matematik dersi kadar satranç sporunda da etkin olmalılar. Çünkü okul hayatı tamamlandığı zaman geriye kalan bu kazanımlardır. Bu sebeple bu yıl 4’üncüsünü yapacağımız turnuva dolayısıyla çok mutluyum. Çubuk’ta binlerce sporcumuz var. Umarım turnuvamız başarısıyla hem ülkemizde, hem de dünya satrancında ses getirecektir. Bu faaliyete imzamı atmaktan gurur duyuyorum. Görevde olduğum sürece bu turnuvayı gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Çubuk Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza törenine TSF Yönetim Kurulu Üyesi WIM Nilüfer Çınar Çorlulu, TSF Ankara İl Temsilcisi Engin Güleç, Çubuk İlçe Temsilcisi Veysel Kılıçarslan ve Ulusal Hakem Celal Aydın da katıldı.

Çubuk Belediyesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nın protokolü imzalandı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: “Çubuk açık marka bir turnuva oldu”

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Çubuk Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen “Çubuk Belediyesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nın protokolü TSF Başkanı Gülkız Tulay ve Çubuk Belediye Başkanı Dr. Tuncay Acehan tarafından imzalandı. 23-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında bu yıl 4’üncüsü gerçekleşecek olan Çubuk Açık’ta, dünyanın birçok ülkesinden usta satrancılar mücadele edecek. Turnuva sonunda toplam 55 bin TL nakdi ödül de dağıtılacak.

“ULUSLARARASI SPORCULAR ÇUBUK AÇIK’I YAKINDAN TAKİP EDİYOR”

Satranç sporuna yerel yönetimlerin desteğinin her geçen gün arttığını dile getiren Başkan Gülkız Tulay, “Bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceğimiz ‘Çubuk Belediyesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nın takvimi uluslararası sporcular tarafından yakından takip ediliyor. Çubuk Açık, organizasyon kalitesi ve sürekliliği sayesinde artık marka bir turnuva oldu. Turnuvanın uzun yıllar devam etmesi için işbirliğimizi sürdüreceğiz. Turnuvamız katılımcı kalitesi ile de Ankara’ya değer katıyor. Çubuk Belediyesi’ne, Başkanı Acehan’a ve Çubuk halkına desteklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

“TURNUVAMIZ DÜNYA SATRANCINDA SES GETİRECEK”

İmza töreninde konuşma yapan Çubuk Belediye Başkanı Dr. Tuncay Acehan da TSF ile işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Satranç benim için çok önemli bir spor branşı. Hala oğlumla satranç oynuyoruz. Teknolojik bağımlılığın arttığı, çocuklarımızın bilgisayara ve akıllı telefonlara esir olduğu şu dönemde, satranç bulunmaz bir nimet. Satranç, zihni ve beyni geliştiren bir spor. Sporun önemi günümüzde giderek daha çok artıyor. Çocuklarımız okulda matematik dersi kadar satranç sporunda da etkin olmalılar. Çünkü okul hayatı tamamlandığı zaman geriye kalan bu kazanımlardır. Bu sebeple bu yıl 4’üncüsünü yapacağımız turnuva dolayısıyla çok mutluyum. Çubuk’ta binlerce sporcumuz var. Umarım turnuvamız başarısıyla hem ülkemizde, hem de dünya satrancında ses getirecektir. Bu faaliyete imzamı atmaktan gurur duyuyorum. Görevde olduğum sürece bu turnuvayı gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Çubuk Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza törenine TSF Yönetim Kurulu Üyesi WIM Nilüfer Çınar Çorlulu, TSF Ankara İl Temsilcisi Engin Güleç, Çubuk İlçe Temsilcisi Veysel Kılıçarslan ve Ulusal Hakem Celal Aydın da katıldı.