CSO 190 yaşında

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestarası, Türkiye’de çok sesli müziği yayma, tanıtma, sevdirme ve Türk bestecilerinin eserlerini yurt dışında seslendirme amaçlarına hizmet eden Ankara’da yerleşik senfoni orkestrasııdır. Dünyada, kuruluşundan itibaren varlığını kesintisiz sürdüren en eski orkestralardan birisidir.

1826 ‘da Osmanlı padişahı II.Mahmut devreinde İstanbul’da batılı bir baando oluşturmak düşüncesiyle Mızıka-i Hümayun adı ile kurulan topluluk, Cumhurbaşkanlığı Senfoni OPrkestrası’nın temelini oluşturur. Mizıka-i Hümayun 1924’te, Atatürk’ün isteği ile Ankara’ya taşındı ve 1932’de Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası adını alarak Milli Eğitim bakanlığına bağlı olarak hizmetlerine devam etti.

1957 yılında orkestarnın Özel Kuruluş yasası çıktı ve Riyaset-i Cumhur Senfoni Orkestrası adını aldı. Orkestra ,günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet vermektedir.

Osmanlı Döneminde,Mehter takımı yerine batılı bir askeri bando oluşturmak için kurulan Mızıka-i Hümayun, zamanla çeşitli müzik,sahne sanatı ve eğlence dallarını bünyesinde toplayan bir sanat kuruluşu oldu. Orkestranın başına İstanbul’da yaşayan Fransız uyruklu bir sanatçı getirildiyse de kısa süre sonra değiştirildi ve yerine sanatçı Donizetti 1828’de Orkestra şefliğine atandı ve 1856 yılında ölümüne kadar görevini sürdürdü.Bu tarihte İtalyan sanatçı Guatelli orkestra yönetimine getirildi ve 1899 yılına kadar yönetti. Aranda Paşa yönetimi 1908 yılına kadar sürdü ve bu tarihte Flütist Saffet Bey ilk Türk şef olarak orkestranın başına geçti.

Mızıka-i Hümayun ilk parlak sanatsal yükselişini 1919 ‘da 60 kişilik kadrosu ile Avraupa kentlerinde veriklen konserler ile gösterdi.

Hilafetin kaldırılmamsından 8 gün sonra , orkestra,11 Mart 1924’te TBMM’nin karşısındaki binada Ankara’daki ilk konserini verdi. ” Fikirler ve devrimler, sanatla yayılır, bir ulusun yenideğişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi,kavrayabilmesidir,” diyen büyük önder Atatürk’ün emri ile 27 Nisan 1924 tarihinde Ankara’ya taşındı. Zeki Bey’in yönetiminde çalışmalarına devam etti. Türk Ocağı’nda ve Ankara radyosunda konserler verdi.

Cumhuriyet döneminde ilk yurt dışı turne 1926’da gerçekleşti. Karadeniz Gemisi’ndeki Yerli malı haftası sergisinin Avrupa sahil şehirlerine yaptığı 4 aylık geziye katılan orkestra, büyük ilgi ve takdirle karşılandı.

1932’ye kadar Milli Savunmöa bakanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren orkestra, 23 Haziran 1932’de Zeki Üngör’ün çabaları ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı.

1934’te Adnan Saygun, 1935’de Dr.Ernest Preatooriius Cumhurbaşkanlığı Orkestrası şefi oldu. 1946-1952 yılları arasında Hasan Ferit Alnar orkestra şefi oldu.daha sonra değişik şefler görev aldılar.

CSO’nun 190. kuruluş yılı anısına Kasım 2016’da özel bir konser verildi. Şef Rengim Gökmen yönetiminde piyanist Gülsin Onay’ın solistliğinde,Muammer Sun’un oyun havaları, charles Camille Saint- Saens’in ” Piyano LKonçertosu” ile Beethoven’in 6.Senfonisi seslendirildi. Yıl içinde, Orkestranın 190 yıllık tarihini bilgi ve belgelerle anlatacak 700 sayfalık İngilizce ve Türkçe dillerinde prestij kitabı çıkarılacağı ifade edildi.

Kültür ve sanat dünyası ile tüm Ankaralıların dileği CSO yeni binasının biran evvel bitirilmesidir. Bu eser, ülkemizin sanata verdiği değerin de bir göztergesi olacaktır.

Viyana’da, Pariste,Londra’da ,Tokyo’da, Pekin’de, Moskova’da ve dünyanın dört bir yanında ülkeler, yabancı konuklarını, mimarisi, akustiği, ses ve ışık düzeni ile göz ve gönülleri büyüleyen sanat yapılarında ağırlamakta ve sanata-sanatçıya verdikleri değeri göstermektedirler. Çok sesli müzik, bugün Avrupa sınırlarını aşmiş,dünya mizği olmuştur. Sanat ve sanat eserleri bir ülkenin tanıtımında ve dünya imajında özel ve önemli bir yere sahiptir. Sanata yapılan yatırım ,insana yapılan en önemli yatırımdır.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...