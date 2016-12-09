ÇSM kapılarını genç sanatçılara açtı

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, tüm galerileriyle TÜSGAD 3. Ankara Sanat Buluşması’na ev sahipliği yapıyor.

Tüm Sanat Galerileri Derneği (TÜSGAD) tarafından gerçekleştirilen ve bini aşkın esere ev sahipliği yapan buluşmada, yaşları 20 – 35 arasında olan genç sanatçıların çalışmaları büyük ilgi gördü.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), Tüm Sanat Galerileri Derneği (TÜSGAD)’nce geleneksel hale getirilen Ankara Sanat Buluşması’nın 3.’sünde genç kuşak sanatçıları sanatseverlerle buluşturdu.

ÇSM’nin tüm katları ve galerilerinde düzenlenen 3. Ankara Sanat Buluşması, sunum, dinleti, performans gibi etkinliklerle açılış gecesinde Başkentlilerin ilgisini çekti.

TÜSGAD Başkanı Meral Öztürk yaptığı açılış konuşmasında, buluşmayı destekleyen üniversitelere ve kurumlara teşekkür ederek, genç sanatçılara katkı sağlamanın önemine değindi.

Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, TÜSGAD’ın sanat buluşmasında gençlere fırsat vermesinin özel bir önemi olduğuna vurgu yaparak, Belediye’nin kültür sanat alanında yaptığı yatırım ve atılımlardan söz etti.

Üç bin metrekareyi aşkın kullanım alanıyla ÇSM’nin Başkentli sanatseverlere yetmediğinden söz eden Kaya, yapımı tamamlanmak üzere olan Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ve temeli yeni atılan Atatürk Kültür Merkezi projelerini aktararak, yenilenen Yılmaz Güney Sahnesi’nin 10 Aralık’ta yapılacak açılışına tüm sanatseverleri beklediklerini ifade etti.

Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çankaya Belediyesi, Birleşik Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği ve Danset Sahne Sanatları Grubu’na teşekkür plaketleri takdim edildi.

Dans performanslarının da dikkat çektiği açılışın ardından sanatseverler katlarda yer alan eserlerin sanatçılarıyla sohbet olanağı da buldular.

ÇANKAYALI GENÇ SANATÇI DÖNDÜ ÖZKÖK’ÜN ÇALIŞMALARI DA BEĞENİ TOPLADI

Sergide eserlerini sergileyen genç sanatçılardan biri de Döndü Özkök idi. İsimsiz enstalasyonu ve resimleri hakkında Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya’ya bilgi veren Özkök, genç sanatçıların galeriler tarafından görülür hale gelmesi açısından bu serginin çok önemli olduğunu söyledi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 2010 yılında mezun olduktan sonra Çankaya Belediyesinin çocuk ve sanat çalışmalarında yer almaya başlayan Özkök, bir süredir Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sanatsal aktivite hazırlıklarında görev yapıyor.

TÜSGAD 3. Ankara Sanat Buluşması’nda yer alan eserler 14 Aralık tarihine dek ÇSM’de izlenebilir.

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