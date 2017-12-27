En çok Cristiano Ronaldo’yu takip ediyoruz

Türkiye’de futbolseverlerin, Facebook’ta en çok takip ettikleri futbolcunun Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo olduğu ortaya çıktı.

Medyada konu ile ilgili çıkan haberleri inceleyen Medya Takip Ajansı Interpress‘in KPMG Football Benchmark ekibi tarafından yapılan araştırmadan elde ettiği verilere göre, Cristiano Ronaldo’dan sonra en fazla takip ettiğimiz futbolcu Barcelona’da forma giyen temsilcimiz Arda Turan olurken, Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi ise listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Ronaldo’nun Türkiye’den 4 milyondan fazla takipçisi var …

Facebook verileri baz alınarak yapılan araştırmada, Cristiano Ronaldo’nun dünya çapında 112 milyon 601 bin takipçisi olduğu belirlenirken, Portekizli yıldızı Türkiye’den de 4 milyon 300 bin kişinin takip ettiği anlaşıldı. Ronaldo’nun toplam takipçilerinin sadece yüzde 3,51’i Türkiye’den olmasına rağmen, Real Madrid‘li golcünün ülkemizde en çok takip edilen oyuncu olduğu tespit edildi.

İkinci sırada Arda Turan var …

Dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Ronaldo’yu, Barcelona‘da top koşturan temsilcimiz Arda Turan’ın izlediği görüldü. Bu sezon takımında forma şansı bulamayan ve devre arasında Katalan ekibinden ayrılacağı iddia edilen milli futbolcunun Türkiye’den 3 milyon 458 bin takipçisi olduğu saptandı. Arda’nın Facebook sayfasının toplamda ise 7 milyon 233 bin kişi tarafından beğenildiği tespit edildi.

Messi geride kaldı …

Üçüncü basamakta ise Ronaldo’nun ezeli rakibi Lionel Messi’nin bulunduğu belirlendi. Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olan Arjantinli yıldızın Facebook sayfasının Türkiye’de 2 milyon 641 bin kişi tarafından beğenildiği görülürken Messi‘nin dünya çapında ise 89 milyon 414 bin takipçisi bulunduğu tespit edildi.

Ülkemizde zirve Volkan Demirel’in …

Türkiye’de top koşturan futbolcular arasında bakıldığında ise 1 milyon 818 bin beğeni alan Volkan Demirel’in birinci sırada yer aldığı görüldü. Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma 1 milyon 394 bin beğeni ile ikinci olurken, 716 bin beğeni ile Mehmet Topal’ın ise üçüncü sırada bulunduğu anlaşıldı.

Cristiano Ronaldo kimdir?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (d. 5 Şubat 1985, Funchal) Real Madrid’de forma giyen Portekizli forvet oyuncusu.

Kariyeri

Profesyonel olmadan önce Andorinha, CD Nacional ve son olarak Sporting Lizbon genç takımında oynayan Ronaldo, 17 yaş altı Portekiz milli takımında da dikkat çekmişti. Profesyonel kariyerine yine Sporting Lizbon’da başlayan genç oyuncu, bir sezon forma giydiği Portekiz ekibinde 31 resmi maçta 5 gol kaydetti.

2003 yılında transfer olduğu Manchester United’da 6 sezon forma giyen Cristiano Ronaldo, 292 maçta 118 gol atarak takımının bu dönemde yaşadığı pek çok başarıya katkıda bulundu ve 9 kupa kazandı.

2008-2009 sezonun sonunda Real Madrid kulübüne transfer olan Ronaldo, kariyerinin zirvesine İspanyol kulübünde çıktı. Şu an 7. sezonunu oynadığı Real Madrid’de 2014-15 sezonu sonunda 300 maça çıkan Cristiano Ronaldo, kulübü adına 313 gol kaydetti ve 7 kupa kaldırdı. Ronaldo kulübünde pek çok önemli bireysel başarıyı da kazandı.

Portekiz formasını da 2003’ten beri giyen Ronaldo, Kasım 2015 itiabriyle çıktığı 123 maçta 55 gol attı.

Başarıları

Manchester United

Premier Lig: 2006–07, 2007–08, 2008–09

FA Kupası: 2003–04

Lig Kupası: 2005–06, 2008–09

FA Community Shield: 2007

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2007–08

FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2008

Real Madrid

La Liga: 2011–12

İspanya Kral Kupası: 2010–11, 2013–14

İspanya Süper Kupası: 2012

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2013–14

UEFA Süper Kupa: 2014

FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2014

Bireysel başarıları