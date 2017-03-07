Prof. Dr. Coşkun Özdemir: Kadın cinayetlerinde dünya rekoru kırıldı

Prof. Dr. Coşkun Özdemir’’ Bir gün gelecek kadınlar günü kutlaması yapmayacağız’’ diyerek Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına verdiği önemi ve ona adadığı ayrıcalıkları ve bugün toplumdaki kadının yeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplumumuzda kadının hak ettiği değeri alamamasını geçmişten süre gelen gelenek ve törelerden kaynaklandığını söyleyen Coşkun Özdemir bugün yurdumuzda işlenen kadın cinayetlerinin de neredeyse dünyada rekor kırdığını dile getirdi.

Dr. Coşkun Özdemir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında şu düşüncelere yer verdi:

‘’Bir gün gelecek kadınlar günü kutlaması yapmayacağız. Buna gerek kalmayacak. Kadınlarımız hak ettikleri layık oldukları yerde olacaklar. Kadını ikinci plana, erkeğin gerisine koyan törelerimiz geleneklerimiz ve yanlış din yorumlarını geride bırakacağız’ ’

diyerek toplumdaki kadınlar için umutlu olduğunu vurguladı.

Coşkun Özdemir, ”Atatürk kadın özgürlüğüne büyük önem vermişti”

Özdemir ‘’Türkiye cumhuriyetinin kurucusu büyük ATATÜRK kadın özgürlüğüne kadın eşitliğine büyük önem ve öncelik vermişti. O uygar, çağdaş aydınlanmacı bir ülke yaratmak amacında idi ve kadının toplumda her alanda yer alması bunun vazgeçilmez bir gereği idi. Oysa kadın yüz yıllardır Allah’ın emri varsayılarak erkeğin gerisinde onun, yönetim ve denetiminde bırakılmıştı’ ’dedi.

Dr. Coşkun Özdemir sözlerine şu şekilde devam etti.

‘’Cumhuriyet eğitim, hukuk sanayi ve güzel sanatlar alanlarında büyük devrimler gerçekleştirdi. Dünyanın saygın ülkelerinden biri haline geldi. Bu kalkınmayı dünyanın birçok devlet adamı, yazar ve düşünürü bir mucize olarak karşılamış ve bu gelişmelerin mimarı Mustafa Kemal Atatürk’ü övgü ile takdir ile anmıştır ve anmaya devam etmektedir. Sanırım hiçbir devlet adamının yabancı ülkelerde bu kadar çok sayıda büstü ve heykeli yoktur. Ne yazık ki Türkiye halkının küçümseyemeyeceğimiz bir bölümü, politikacının bilinçsizliği ve aydınlanmadan uzak kalışı ve oy sevdasının önceliği nedeni ile dünyanın en itibarlı kaynaklarının bu takdirini paylaşamamıştır’’.

Bugün yurdumuzda kadının yerine bir göz atacak olursak, sanırım dünya rekoru olması beklenen kadın cinayetleri ile karşılaşırız. Son 5 yıl içinde bu cana kıymaların %1400 arttığını belirten Dr. Özdemir rakamların korkunç boyutta olmasına dikkat çekti.

Dr. Coşkun Özdemir “Evet, ben 2017 yılında uygarlık ve çağdaşlıktan epey uzakta kaldığımız ve kadınlarımızın da buna uygun düşen bir yerde olduğu kanısındayım “diyerek sözlerini tamamladı.

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