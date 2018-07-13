Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi’nde çöpe atılan kitaplarla Mayıs 2016’da oluşturulan 3 bin 500 kitaplık kütüphane, 20 bin kitaba ulaştı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tüm Çankaya’yı temizlemekle yetinmeyerek kütüphane kuran çalışma arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirterek, kütüphaneye yapılan bağışların çok değerli olduğunu vurguladı.

Çankaya Belediyesi Temizlik İşçilerinin, çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapları özenle biriktirip, dezenfekte etmelerinin ardından oluşturdukları kütüphane büyük ilgi gördü. Ulusal ve uluslararası basında birçok kez haber konusu olan kütüphane, Mayıs 2016’da 3 bin 500 kitapla açılmasının ardından bağışlarla birlikte 20 bin kitaba ulaştı.

Ansiklopedilerden, tarih kitaplarına; romanlardan kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede kitapların bulunduğu mekandan öncelikle şantiyeyi kullanan temizlik işçileri yararlanıyor. İşçiler kitapları ödünç alabildiği gibi, dinlenme saatlerinde diledikleri kitabı okuyabiliyor ya da satranç oynayabiliyor. İşçilerin çocukları da kendileri için oluşturulan çocuk kitapları bölümünü diledikleri gibi kullanabiliyor.

GEZİCİ KÜTÜPHANE YOLLARA ÇIKACAK

Kütüphanelerinin dileyen herkese açık olduğunu belirten şantiye yetkilileri, topladıkları kitapları, köy okullarına ve ilçe kütüphanelerine ulaştırmak üzere gezici araç çalışması da yapıyor.

İşçiler, restore edilmiş bir çöp kamyonunu gezici kütüphane haline getirerek, dünya klasikleri, Türk edebiyatı, siyaset, kişisel gelişim gibi 17 farklı kategorideki kitaplarla yollara çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Özellikle köylere ve ilçe kütüphanelerine ulaşması hedeflenen gezici kütüphane, Çankaya Belediyesi’nin gerçekleştireceği açılış ve etkinliklerde de hazır bulunarak okurların kitapla buluşmasını kolaylaştıracak.

“KİTAP BAĞIŞLARI ÇOK DEĞERLİ”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, söz konusu kütüphanenin kurulmasının ardından yapılan kitap bağışlarının çok değerli olduğunu vurguladı. Taşdelen, tüm Çankaya’yı temizlemekle yetinmeyen, kütüphane kuran, bununla da yetinmeyerek, kütüphaneye gelemeyenlere kitap taşımak için harekete geçen çalışma arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirtti.