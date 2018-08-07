Yaz aylarının aşırı sıcağından korunmak için insanlar fırsat buldukça zamanlarını mesire alanlarında, plajlarda, doğada piknik yaparak geçiriyorlar. Piknik sonrası vatandaşlar, bulundukları yerlere bıraktıklarıçöplerle doğayı yaşanmaz hale getiriyor.

Vatandaşlarımız havaların güzel olmasıyla birlikte boş zamanlarını değerlendirmek için ya bulundukları bölgelerde piknik yerleri ararlar ya da gittikleri tatil yerlerinde hoşça vakit geçirmek için mesire yeri ararlar.

Piknik kültürünün yaygın olduğu ülkemizde doğayla iç içe zaman geçirmek için gittikleri yerlerde bıraktıkları pisliklerden dolayı doğa resmen ağlıyor. İnsanların bilinçsiz ve özentisizdavranmasıyla piknik magandaları çevreyi kirletiyor.

Piknik alanlarına bırakılan gelişigüzel kömür poşetleri, kağıt peçeteler, plastik tabaklar, boş şişeler nedeniyle adeta çöplük görünümüne dönüşerek doğayı yaşanmaz hale getiriyorlar.

Piknik sonrasında bilinçsizce bulundukları yere çöplerini bırakan kişiler, köpekler ve diğer canlılar tarafından bu çöplerin karıştırılabilme ihtimalini unutuyorlar. Çevre kirliliğinin başlıca sebeplerinden biri olan bu çöpler her türlü yaşam alanını tehdit ediyor ve çok kötü görüntüler oluşturuyor. Bu konuda vatandaşlar olarak bilinçlenmemiz gerekiyor.

Bu gidişata dur demek için toplumsal farkındalık yaratılması ve denetimlerin arttırılması gerekmektedir. Doğal alanlarda yapılacak olan piknik ve mangal gibi aktivitelerin devletin belirlediği sınırlı alanlar içerisinde yapılması gerekmektedir. Bu kurala aykırı davranan, gelişigüzel yerlerde mangal yapan ve doğayı kirleten kişilere gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır.

Birçok ünlü sanatçı doğanın korunması için kampanyalar düzenlediler. Bunlardan en önemlisi de Serenay Sarıkaya’nın da destek verdiği plajlarımızı temiz tutalım kampanyasıdır. Geçtiğimiz günlerde gönüllü vatandaşlarında katıldığı ve birden fazla çöplüğün toplandığı Kilyos sahiline dikkat çekti.

Çevremizi Temiz Tutmak için:

Çevremizi temiz tutmalıyız. Yerlere çöp atmamalıyız. Yerde bulduğumuz çöpleri çöp kutusuna atmalıyız. Yere sigara atmamalıyız. Yere kesinlikle tükürmemeliyiz. Gazete, pil, kitap, plastik gibi metalleri geri dönüşüm kutusuna atmalıyız.

Yaşadığımız alanları, temiz ve düzenli tutmalıyız. Okulumuzu ve evimizi temiz tutmalıyız. Okulumuzda yere çöp atmamalıyız. Evimize ayakkabıyla girmemeliyiz. Evimizde ve okulumuzda lavaboları ve tuvaletleri temiz tutmalıyız. Okulumuzda tahtada olan tebeşir tozlarını çöpe atmalıyız.

Yolda giden arabalar da çevre temizliğine dikkat etmelidir. Bunun için arabadan dışarıya hiçbir şey atmamalı ve çevreye zarar verecek yakıtlar kullanılmamalıdır.

Ağaçlar doğanın dengesini koruduğu için ağaçlara ve yeşil alanlara sahip çıkmalıyız. Onlara dagereken önemi vermeliyiz. Piknik yaptığımız yerde ateşimizi söndürmeliyiz. Çöplerimizi toplamalıyız.

Ambalajlarımızı çöpe atmayıp evlerimizde ayrı bir torbada biriktirerek en yakın geri kazanım kumbarasına atarak geleceğimize katkıda bulunabiliriz. Ambalaj atıkları çöp değildir. Çöpe atmayalım, ayıralım, geleceğimizi geri kazanalım.