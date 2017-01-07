Coni’lere “terbiyeli olun” uyarısı

Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarına destek konusunda tartışmalı konuma gelen Adana İncirlik üssünde kimileri eşleri ve çocuklarıyla birlikte kadınlı erkekli bin 500 Amerikan askeri görevli bulunuyor. Şu anda boş boş oturdukları gibi bazı bölgesel operasyonlarda bu sayı daha da artıyor.

Bu askerlerin ve ailelerinin – daha fazla Amerikan karşıtlığı yaratmamak için olsa gerek- Türk insanını, kültürünü , sosyolojik yapısını anlamaları ve uyumlu davranmaları konusunda yazılı uyarılar yapılıyor.

Giyilecek elbiseden nasıl oturulacağını, burun sümkürmekten hangi el, kol, parmak işaretlerinin sakıncalı olduğuna kadar yazılan uyarılarda “Türklere karşı terbiyeli ve saygılı olun” deniliyor.

Biz de diyoruz ki “Hey Coni adamım, Türkler bugünlerde sizlerden kendileri saygılı ve terbiyeli davranmalarınızdan çok Suriye, PKK, DAEŞ ve FETÖ’ye karşı yapılan mücadelede destek bekliyor. Sözünüzü tutup gerekli desteği gösterdiğinizde bu uyarılara hiç gerek kalmaz. Türkler sizi kucaklar.”

Her “medeni” ve “okumuş” insanın bildiğini sandığımız ancak Coni’lere vurgulanarak yapılan uyarılar:

“Türkler tarihleriyle ve ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’le gurur duyarlar. Atatürk’ün ismine, resimlerine ve heykellerne saygı gösterirler. Türk Lirasının üzerinde de Atatürk resimleri bulunur. Siz de bunlara saygı gösterin.

Türkiye bayrağına saygı göstermeniz şarttır. Türk bayrağını kesinlikle masa örtüsü, perde olarak ve giyisilerinizde süs amaçlı kullanmayın.

Üniformalı Türk askerine selam vermek şart değil ama verseniz iyi olur.

Türkiye’nin yüzde 99’u Müslüman’dır. Dini konularda sakın tartışma yapmayın. Aynı şekilde siyasi tartışmalara da girmeyin. Yanlış anlaşılabilirsniz.

Sakın Türk askeri üslerini, karargahlarının, limanların, binaların, devlet kuruluşlarının resimlerini çekmeyin

Türk kadınlarının resimlerini çekecekseniz izin isteyin.

Kapalı giyinin. Kısa, kolsuz gömlekler ve dar elbiseler giyerek vücut hatlarınızı göstermeniz tavsiye edilmemektedir.

Sakın “I am sick” (ben hastayım) demeyin. Çünkü “sick” kelimesi Türkçe okunduğunda anlamı çok farklıdır.

Bazı el, kol ve parmak işaretlerini Türkler için homoseksüellik ve cinsel içerkli mesaj manasına gelir. Sakın yapmayın, hakaret etmiş sayılırsınız.

İnsanların önünde özellikle yemek yerken burnunuzu karıştırmayın, gürültülü şekilde sümkürmeyin.

Bir evi ziyaret ettiğinizde ayakkabılarınız çıkarın. Ev sahibi size terlik verecektir.

Yaşlı insanların veya yüksek rütbelilerin karşısında ayak ayak üstüne atmayın veya ayakabınızın tabanını gösterircesine oturmayın. Büyük saygısızlıktır. Aynı şekilde bu insanların karşında sigara içmeyin.

Alış veriş yaparken size çay, kahve ve soda ikram ederler. İçin ama bu birşeyler satın alacaksınız anlamına gelmez. Bu geleneksel Türk misafirperverliğidir.

Yüksek sesle konuşmayın. Bu Türklere göre çok kaba bir davranıştır”.

(Not: ABD’de çok yaygın olan Jo, John, Johnny ve kısaltımışı olan Co isimleri, Türkiye’de Coni olarak ABD askerlerinin genel tanımlamında kullanılır)

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