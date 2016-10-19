Çölyak hastaları için glütensiz aşure yaptılar

MURATPAŞA Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’deki ‘glütensiz mutfağında’, Batı Akdeniz Çölyak Derneği üyeleri glütensiz aşure yapıp dağıttı.

Gündelik yaşamda en büyük sıkıntıları kendilerine uygun yiyebilecek bir şeyler bulmak olan çölyak hastalarının Antalya’daki tek mutfağı Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de, hafta sonu aşure sevinci yaşandı.

Batı Akdeniz Çölyak Derneği üyeleri, glütensiz mutfağında aşure yaptı. Buğday yerine pirincin kullanıldığı aşureler tencerelerde kaynatıldı, ardından Engeliz Kafe’yi dolduranlara ikram edildi.

Dernek Başkanı Sülbiye Şahinler, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin engellerin kaldırıldığı çok önemli bir yer olduğunu belirterek, “Bu güzel mekanda glütensiz mutfakla çölyak hastalarının da fark edilmesi kamu hizmeti açısından çok önemli” dedi.

Çölyak hastalığının ince bağırsağın, ‘glüten’ adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyeti olarak tanımlanabileceğini aktaran Şahinler, hastalığının tek tedavisinin glütensiz sıkı bir diyet olduğunu söyledi. Özellikle buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllar glüten içerdiğini aktaran Şahinler, “Bu nedenle biz de aşuremizi pişirirken buğday yerine pirinç kullandık” dedi. Şahinler, bunun dışında glütensiz aşurenin içinde geleneksel olarak yer alan her şeyin yer aldığını söyledi.

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