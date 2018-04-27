24 Haziran’da cumhurbaşkanının yanı sıra 600 milletvekili seçeceğiz.

TBMM dünyanın en kalabalık meclislerinden biri olacak.

Ne var ki son Anayasa değişikliği ile getirilen yenilikler Meclis’in yetkilerini bir hayli tırpanladı.

Örneğin, Meclis’in elinden hükümeti ve bakanları denetleme yetkisi alındı.

Meclis, beğenmese bile hükümeti ve bakanları düşüremeyecek.

Dahası var:

Bütçeyi hazırlayamayacak, olağanüstü hal ilan edemeyecek.

Bu iki yetkisi de cumhurbaşkanına geçti.

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Peki yeni Meclis ne yapacak?

En büyük görevi yasa hazırlamak olacak.

Burada da Meclis’in iradesinden ziyade hükümetin iradesinin geçerli olacağını hatırlatalım.

Halen yasa tasarıları ya hükümet ya da ilgili bakanlık tarafından hazırlanıp Meclis’e gönderiliyor. Yeni dönemde de bu uygulama sürecek.

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Tabii milletvekillerinin bir yetkisi daha olduğunu unutmamak gerekiyor:

Sözlü soru önergesi vermeleri değil ama yazılı soru önergesi vermeleri serbest.

Böylece merak ettikleri konularda bilgi sahibi olacaklar.

Örneğin, “Türkiye’de kaç kuş çeşidi bulunmaktadır” sorusunu yazılı olarak yöneltmeleri halinde kendilerine Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yazılı yanıt gelecek.

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Milletvekillerinin çeşitli dostluk grupları oluşturarak sık sık yurt dışı gezilere çıkmalarının önünde de bir engel yok.

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Milletvekili adayı olmak için geçtiğimiz günlerde çok sayıda vali, belediye başkanı ve bürokrat görevlerinden istifa etti.

Seçilirlerse verdikleri bu karardan dolayı pişman olacaklarından eminim.

Çok yetkili görevleri bırakıp mütevazı yetkilerle donatılmış Meclis’e gelmek doğrusunu söylemek gerekirse ciddi bir fedakarlık!

Bu önemli zevat parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtiğimizi daha anlamadılar galiba.