Özel maçlar serisinde deplasmanda Rusya ile karşılaşan ve 1-1 sona eren maçla ilgili olarak değerlendirmede bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, iyi mücadele ettiklerini ve alınan sonuçtan dolayı mutlu olduğunu, dengeli bir sonuç elde edildiğini söyledi.

Türk Milli Takımı’nın geleceğinden umutlu olduğunu belirten Lucescu, şöyle konuştu: “Bizim için iyi bir hazırlık maçıydı. Dünya Kupası’na gidecek Rusya’nın doğal olarak baskısı vardı. Hızlı hücumlarda ve kontra ataklarda bazı hatalar yaptılar. İkinci yarı oyunu dengelemeye çalıştık. Bunu da başardık. Arkalarında boş alan bulduk. Yeni ve genç bir ekibiz. Tamamen farklı bir oyun yapımız var. Oyunun kontrolünü elinde tutmak isteyen bir oyun yapısına sahibiz. Avrupa Şampiyonası öncesine hazırlık yapan bir takımız. Bugün 24 yaş altında 7 oyuncumuz süre aldı. Türk Milli Takımı’nın geleceği için çok iyi bir şey. 30 yaş ve üzeri oyunculardan kurulu ekibimizi gençleştirdik. Şimdi yeni bir dönem içindeyiz. Bu gençleri de tecrübeli ağabeylerinin yardımıyla bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz.”

Lucescu, A Milli Takım’a Türk basınının ilgisizliğinden şikayet ederek şu ifadeleri kullandı:

“Daha uzun çalışabilmeyi umut ederdim ama genelde maçlardan 3-4 gün önce bir araya gelebiliyoruz. Bu yüzden fiziksel çalışmadan çok kafa yapısıyla ilgili çalışmamız oluyor. Çünkü fazla vaktimiz kalmıyor. Oyuncularımız medyanın tam güvenini kazanmış durumda değil. Çünkü daha gençler. Herkes şu anda Türkiye’de büyük kulüplere, kulüp takımlarına odaklanmış durumda, milli takıma değil. Baktığımız zaman burada kaç Türk basın mensubu var? Gençlerle çalışmayı çok seviyorum. Buna da devam edeceğim. Çok iyi bir ekip kuracağıma eminim. Buna kendimi ikna ettim.”