Çocuktaki duruş bozukluğu ciddiye alınmalı

Postür yani omurganın ve diğer kas-kemik yapılarının diziliminin uyumunun bozulması duruş bozukluğu’na neden olur.

Duruş bozukluğu da kasların ve eklemlerin gerilmesine ve uygun olmayan şekilde kullanılmasına yol açar. Özellikle çocukluk çağında edinilen vücut duruşunun ileri yaşlar için çok önemli olduğuna dikkat çeken Liv Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hilal Yıldız

“Bilgisayar kullanımın yaygınlaşması sonucu çocuklar hem daha az hareket ediyor hem de uzun saatler bilgisayar başında kötü pozisyonda oturuyor. Bu duruş bozukluğu çocuğun ileri yaşlarında boyun, sırt ve bel ağrılarına yol açabilir. Çocuğunuzu dikkatle izleyin, uzun süre ayakta durduğunda kamburlaşıyorsa, başı önde duruyorsa duruş bozukluğundan söz edilebilir. Çocuğunuz özellikle boyun veya sırt ağrısından yakınıyorsa doktora başvurmak gerekir”

diyor.

Çocuklarda doğru bir omurga; arkadan bakıldığında kafatası kemiği ile boyun omurgasının birleşim yerinden kuyruk sokumuna kadar omurga dik bir doğru halinde inmeli, omuz yükseklikleri ve leğen kemiği hizaları sağ ve sol tarafta eşit olmalı, yandan bakıldığında baş ile omuz aynı hizada olmalı, sırt ve bel eğrilikleri aşırı çıkık ya da aşırı düz olmamalıdır.

Omurganın yana eğriliği (skolyoz), sırt omurgasının arkaya doğru aşırı kavislenmesi (kifoz) gibi çeşitli duruş bozuklukları vardır. Çocukta skolyoz veya kifoz düşünülmesi durumunda mutlaka bir doktora başvurulması gerekir. Bunun dışında vücudun kötü kullanılması ve alışkanlığa bağlı duruş bozuklukları vardır. Bu tip duruş bozuklukları doğru oturma, vücudu kullanırken doğru durmaya çabalama, sırt, boyun ve bel kaslarını güçlendirici egzersizler ve sporla önlenebilir ve önlenmelidir.

EBEVEYNLER DİKKAT!

Masa, sandalye ve bilgisayarın uygun ergonomik koşullara göre düzenlendiğinden emin olun. Bilgisayar monitörü göz hizasında olmalı, sandalyede otururken ayaklar yere basmalı, dizlerin seviyesi kalça seviyesinden biraz daha yüksekte olmalı ve omuzlar rahat pozisyonda olmalıdır.

Yüzme, koşu, basketbol, dans, paten gibi spor ve aktiviteler çocuğun hem kaslarını güçlendirecektir hem de özgüvenlerini arttıracaktır.