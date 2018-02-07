Yenimahalle Belediyesi ve Medical Park Ankara Hastanesi işbirliğinde Demetevler Şehit Jandarma Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi’nde “Çocuklarda Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ve Başarısızlık” konulu seminer düzenlendi.

Yenimahalleli ebeveynlere seminerde, dikkat dağınıklığı konusunda tetkik, teşhis ve tedavi yöntemleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

Bilgileriyle anne babaları aydınlatan Psikolog Pervin Güneş dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) çocukluk çağının en sık görünen rahatsızlıklarından olduğunu, akademik, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabildiğini, olumsuz etkilerinin yaşam boyu sürebildiğini anlattı.

Güneş, “DEHB okul çağındaki çocukların % 3-5’inde görülür. Bu demektir ki ortalama bir ilkokul sınıfında DEHB’li en az bir çocuk vardır. DEHB olan çocuklarda asıl sorun dikkat edememe değil, dikkatin sürdürülememesidir” dedi.

Anne babalar dikkat

Güneş, “Her hareketli çocukta sorun var diyemeyiz ancak çocuğunuzda; dikkati çok kolay dağılma, ödev yaparken çabuk sıkılma, okuldan döndüğünde ödevlerine ait detayları unutma, ayrıntılara dikkat etmekte zorluk çekme ve dikkatsizlik yüzünden hatalar yapma, bir aktiviteyi bitirmeden diğerine geçme, yemekte, konuşma sırasında ya da sınıfta sakin durmakta güçlük çekme, arkadaş ilişkilerinde uyum sorunları gibi sorunlardan bir kaçı ya da birçoğunu zaman zaman yaşıyorsanız mutlaka doktora başvurmanızda fayda var” diye konuştu.

DEHB’nin tedavi edilebilir bir rahatsızlık olduğunu da sözlerine ekleyen Güneş, “Her çocuk için ideal tedavi farklıdır. DEHB’nin tedavisinde kullanılan ilaçlar ile birlikte kişisel psikolojik tedavi ve doğru aile desteğinin birleştirilmesi çok iyi sonuç vermektedir. Bunu sağlamak için anne, babaların koşulsuz desteği ve çocuğun öğretmenleri ile iş birliği içinde olması önemlidir” dedi.