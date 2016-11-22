Altındağlı çocukların “Troller” sinema keyfi

Altındağ Belediyesi kreşlerine devam eden minikler, yürütülen eğitim programlarıyla hayata başarılı bir biçimde hazırlanıyor.

Altındağlı çocukların sanat ve kültürel faaliyetlerle büyümesi için çalışmalarını sürdüren Altındağ Belediyesi, çocukları çok erken yaşta tiyatroyla ve sinemayla tanıştırıyor. Bu eğitim programı kapsamında sinemayla tanışan Aydınlıkevler Kreşi öğrencileri, “Troller” isimli çocuk oyununu izledi.

Miniklerin “Troller” filminde kahkaha dolu dakikaları

Son dönemin en popüler animasyon filmlerinden olan “Troller” i izleyen minik öğrenciler, gönüllerince eğlendi. Kahkaha dolu dakikaların da eksik olmadığı bir sinema keyfi yaşayan kreş öğrencileri, hem keyifli bir aktivite gerçekleştirdi, hem de yeni şeyler öğrendi.

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