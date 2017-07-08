Çocuk endokrinoloji uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, son yıllarda tüketilmeye başlanan enerji içeceklerinin yüksek miktarda şeker ve uyarıcı madde içerdiğini belirterek aileleri uyardı Prof. Dr. Kurtoğlu, enerji içecekleri nedeniyle çocuklarda kalp problemi ortaya çıkabileceğini söyledi.

Kayseri’de, çocuk endokrinoloji uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, “Enerji içeceklerinin birçoğunda yüksek dozda kafein, şeker türleri, ginseng, mate çayı, guarana, taurin, glukuronalakton, inozitol, karnitin, sitrik asit, karbonat ve vitaminler gibi diğer uyarıcı maddeler bulunmaktadır. Ergenlerde de önemli sağlık sorunlarına neden olan bileşiklerin başında kafein yer almaktadır. Enerji içeceklerindeki kafein miktarı ise asitli içeceklerden oldukça fazladır. Enerji içeceklerinde bulunan guarana içeriğinde de 2 katı kafein bulunmaktadır. Yani bir gram guarana, 40 miligram kafein içermektedir. Kafeinin başka bir kaynağı da mate çayıdır. Bir bardak mate çayında 78 miligram kafein bulunmaktadır. Oysa çocuklarda günde en fazla 2-6 miligram, ergenlerde maksimum 100, erişkinlerde ise 400 miligram kafein alımı önerilmektedir” ifadelerini kullandı.

Enerji içecekleri nedeniyle çocuklarda kalp problemi ortaya çıkabileceğini belirten Prof. Dr. Kurtoğlu, “Enerji içeceklerinin oluşturduğu diğer bir risk ise yapay tatlandırıcılardan kaynaklanan şeker yüküdür. Bir kutu enerji içeceğinde, 21-34 gram şeker bulunmaktadır. Enerji içeceklerinde sükroz, glukoz veya yüksek yoğunlukta mısır şurubu (früktoz) türü olabilmektedir. İçeriklerinde bulunan diğer bir madde de sitrik asit( limon tuzu) olup asiditeyi artırmaktadır” diye konuştu. Enerji içeceklerinin yan etkilerini anlatan Prof. Dr. Kurtoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kafein ve ginseng maddeleri, kalp ve damar sorunlarına yol açmaktadır. Kafeine bağlı olarak çarpıntı, ritim bozukluğu, hipertansiyon riski ortaya çıkabilmektedir. Kalp hastalığı söz konusu ise enerji içeceğinin aşırı tüketimi ani ölümlere bile neden olabilmektedir. Beyin damarlarında daralma, geçici iskemik ataklar olabilmektedir. Ginseng ise çarpıntı, kalp atımlarında artış, hipotansiyon, uykusuzluk, ödem, baş dönmesi gibi yan etkilere yol açabilmektedir. Kafeine bağlı olarak anksiyete bozukluğu, uykusuzluk, reflü, bulantı kusma, yerinde duramama, ellerde titreme, sık nefes alma, iştahsızlık ve sık idrara çıkma görülebilmektedir. İçeriğindeki sitrik asit nedeniyle diş minelerinde aşınma, diş çürükleri, asit içeriğine bağlı mide şikayetleri ve gastrit gözlemlenebilmektedir. Bu içeceklerin uykusuzluğa neden olduğu bilinmektedir, ayrıca uyku kalitesine de etkilemektedir.”