Çocukları Arabistan’da idamla yargılanan aileler destek bekliyor

Hatay’dan çalışmak için Suudi Arabistan’a giden ve çeşitli tarihlerde ‘uyuşturucu bulundurmak’ suçundan yakalanıp cezaevine konulan 18 Hataylı işçi, idam cezası endişesiyle bekliyor.

İşçilerin aileleri ise başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililerden idam kararlarının durdurulması için Suudi Arabistan’la görüşmeler yapılmasını istiyor.

37 yaşındaki 2 çocuk babası Altan Sabah’ın 16 yıldır Arabistan’da bulunduğunu ve 2010 yılında yapılan bir operasyonda uyuşturucu bulundurmak suçundan tutuklanıp El Hayr Cezaevine konulduğunu belirten babası Bereket Sabah, oğlunun idamla yargılandığını ve son duruşmasının 2017 Mart ayında yapılacağını söyledi. Oğlunun idam kararının onaylanacağını aktaran Bereket Sabah, bu kararın durdurulması için yetkililerden yardım istedi. Baba Sabah şöyle dedi:

“Oğlum 17 yıldır yurtdışında çalışıyordu. 2010 yılında başına gelen kötü olaylardan dolayı. Doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz sadece oğlum cezaevinde ve 6.5 yıldan sonra oğlum idamla yargılanmaktadır. Çocuğumuzun ülkesine biran önce dönmesini istiyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan ve TBMM’de bulunan vekillerimizden yardım eli uzanmasını diliyoruz. Oğlumuzun yakın bir zamanda bizlere kavuşturulmasını diliyoruz.”

YAŞINI BÜYÜTTÜĞÜ OĞLU İDAMLA YARGILANIYOR

38 yaşında olan ve idamla yargılanan oğlu Yücel Kudret’in, yurtdışına gidip çalışması için yaşını büyüten babası Yahya Kudret, 12 yıl sorunsuz şekilde Suudi Arabistan’da çalışan oğlunun bir oyuna getirildiğini ve tutuklanıp idamla yargılandığını söyledi. Oğlunun kötü niyetli insanlar tarafından maşa olarak kullanıldığını ve kandırıldığını savunan baba Yahya Kudret şöyle konuştu:

“18 yıl önce Yücel Kudret’in yaşını büyütüp hayatını kurmak ve geleceğini kazanmak üzere gönderdik. 12 yıl orada çalıştı, 12 yıldan sonra birilerinin eline nasıl düşmüşse, maşa olarak kullanılıyor. 6 yıl 7 aydır cezaevinde yatıyor. Bize gelen bilgide 15 yıl mahkumiyet verildiği ancak mahkemenin yaptığı itiraz sonucu bu cezanın idama dönüştürüldüğünü öğrendik. İstinaf mahkemesi ne karar verecek bilmiyoruz. Büyüklerimize sığınıyoruz. İlgililerden ellerinden ne gelirse bu çocukları bize bağışlamalarını, yurduna, ailelerine kavuşturmalarını istiyoruz.”

İdamla yargılanan Yücel Kudret’in annesi Alye Kudret ise gözyaşı dökerek oğlunun kurtarılmasını istedi. Alye Kudret, “Ben büyük hastalıklar geçiriyorum üzüntüden. Kalp ve tansiyon hastasıyım. Büyüklerimizden rica ediyorum, bir el atsınlar, oğlumu geri istiyorum. Ölmeden önce oğlumu görmek istiyorum, biz burada kan ağlıyoruz ve oğlumuzun hasretini çekiyoruz” diyerek gözyaşı döktü.

KONU BAŞBAKAN’A İLETİLDİ

Hatay Toplum Gönüllüleri İnsani Yardım Vakfı’nın girişimleriyle, Suudi Arabistan’da idamla yargılanan 18 Türk vatandaşının aileleri geçen hafta içinde Başbakan Yardımcısı ile görüşerek konuyu Başbakan Binali Yıldırım’a iletti. AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi ise konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletme sözü verdi.

Suudi Arabistan’da, ‘uyuşturucu bulundurmak’ suçundan tutuklanan ve idamla yargılanan 18 Hataylı Türk’ün adları şöyle:

Altan Sabah, Yücel Kudret, Yıldıray Töremiş, Remzi Çiçek, Yusuf Açar, Maruf Yılmaz, Sedat Sürmeli, Sabri Boyal, Ahmet Kızgın, Özkan Gültekin, Hüseyin İnce, Mehmet Gazi, Nahsen Aytaş, Mustafa Karagülle, Mehmet Ceylan, Ahmet Köksal, Bereket Dilmeç ve Suphi Dinler.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...